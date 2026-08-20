Lionel Messi ghi bàn đầu tiên kể từ khi cha mất

Lionel Messi ghi được bàn thắng đầu tiên kể từ khi cha anh qua đời. Anh đã giơ tay lên trời để tưởng nhớ nhưng Inter Miami chỉ có thể hài lòng với trận hòa 2-2 tại Giải bóng đá Nhà nghề Mỹ (MLS) trước Philadelphia Union vào sáng nay.

Bàn thắng ngay ở phút thứ 26 của Lionel Messi trong trận đấu đến làm khách tại sân Subaru Park (có sức chứa 18.500 chỗ ngồi) của Philadelphia Union diễn ra chỉ 11 ngày sau khi cha anh, Jorge Messi, qua đời vào ngày 8-8, ở tuổi 68.

Siêu sao người Argentina đã đưa Miami vượt lên dẫn trước 2-1 với một cú sút xoáy chân trái sở trường vào góc xa khung thành. Sau màn ăn mừng khá nhẹ nhàng với các đồng đội, trong đó anh nở một nụ cười ngắn ngủi, đội trưởng của Miami đã giơ tay lên phía trên bầu trời.

Anh cũng ghi dấu ấn đậm nét ở trong bàn thắng đầu tiên của Miami chỉ 5 phút trước đó. Siêu sao Argentina xẻ hướng tấn công bằng một đường chuyền nhắm vào đà chạy bên hành lang cánh trái của tiền đạo người Uruguay, Luis Suarez - người đánh đầu chuyền bóng ngang sang cho tài năng trẻ người Mỹ là Daniel Pinter dứt điểm ở cự ly gần.

Tuy vậy, đội bóng chủ nhà giành rốt cuộc vẫn giành được 1 điểm quan trọng nhờ vào các bàn thắng của Indiana Vassilev ở phút thứ 11 và của Neil Pierre ở phút thứ 58, khiến Inter bỏ lỡ cơ hội giành được 3 điểm quan trọng!

“Chúng tôi đến đây để giành chiến thắng nhưng chúng tôi đã không thể”, HLV trưởng của Miami Guillermo Hoyos, cho biết, “Chúng tôi cần phải nghỉ ngơi và nghĩ về trận đấu tiếp theo, diễn ra ở trong vòng chưa đầy 72 giờ nữa”.

Messi (năm nay đã 39 tuổi), hiện vươn lên vị trí thứ 2 trong danh sách Vua phá lưới của MLS mùa này với 13 bàn thắng. Anh chỉ kém cầu thủ người Croatia Petar Musa 3 bàn, người đã ghi tới 2 bàn cho Dallas trong chiến thắng có tỷ số 4-3 trước Real Salt Lake hôm thứ tư.

Ngôi sao chủ chốt của Miami đã không ghi bàn trong 2 trận đấu kể từ khi trở về từ Argentina sau cái chết của cha mình. Trong 2 trận đấu đó, Miami thua 2-3 trước Mexico Leon, qua đó bị loại khỏi Leagues Cup, trước khi chịu thất bại 1-4 trước Nashville tại MLS, trong đó Messi đá hỏng quả phạt đền.

Miami hiện đã trải qua 4 trận đấu không thắng và kém đội đầu bảng miền Đông là Nashville tới 7 điểm. Nashville đã đánh bại New York Red Bulls 1-0 vào thứ tư.

Đ.Hg.