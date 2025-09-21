Lilian Odira gây sốc với tấm HCV cự ly 800m nữ

Nữ VĐV Kenya - ĐLilian Odira đã có một màn trình diễn rất xuất sắc để giành HCV thế giới ở cự ly chạy 800m nữ trước sự bất ngờ của nhiều người. Và thậm chí, cô còn phá vỡ Kỷ lục cá nhân của chính mình gần 2 giây phá vỡ cả Kỷ lục giải đấu đã tồn tại 42 năm.

Odira và Kỷ lục mới của giải đấu

Odira dường như đã hết hy vọng - khi chỉ còn 30 mét nữa là vòng đua kết thúc, nhưng đã vượt qua 2 VĐV người Anh đang dẫn đầu một cách xuất sắc để giành chiến thắng với thời gian 1 phút 54 giây 62, phá vỡ cả Kỷ lục của giải đấu do “tiền bối” người CH Czech Séc - Jarmila Kratochvilova - thiết lập tại... Giải vô địch thế giới lần đầu tiên năm 1983.

Trong khi đó, Ứng viên số 2 Georgia Hunter-Bell cũng vượt qua đồng hương Keely Hodgkinson để giành HCB với thành tích cá nhân tốt nhất 1:54.90, ĐKVĐ Olympic giành HCĐ với thành tích 1:54.91, trước đó Hodgkinson từng thắng 2 tấm HCB ở Giải VĐTG...

Là Ứng viên số 1 vì đang giữ HCV Olympic, nhưng Hodgkinson gặp bất lợi bởi loạt vấn đề về gân kheo. Cô chỉ mới trở lại thi đấu 6 tuần trước, nhưng phong độ tuyệt vời kể từ đó khiến người ta không thể gạch tên cô, thậm chí vẫn đánh giá cô người cao nhất.

Sau khi vượt qua Mary Morra (là ĐKVĐ thế giới), Hodgkinson thiết lập “trận tự Anh quốc 1-2” cùng với lại Hunter-Bell, họ dẫn đầu đoàn đua cho đến vượt qua khúc cua cuối cùng. Khi tưởng chừng người Anh sẽ chiếm trọn chiến thắng, Odira vượt lên đầy khó tin.

Trong 30 mét cuối, cô vượt qua cả 2 người Anh đang thống trị để giành chiến thắng lớn đầu tiên trong sự nghiệp, tiếp tục giúp điền kinh Jamaica thăng hoa ở Giải điền kinh vô địch thế giới 2025, vốn đã kết thúc vào tối hôm nay tại SVĐ Quốc gia Tokyo - Nhật Bản.

“Đây là giải vô địch thế giới đầu tiên của tôi và tôi thực sự biết ơn khi được rời khỏi nơi này với tư cách là Nhà vô địch mới thế giới của thế giới”, Odira hạnh phúc chia sẻ, “Tôi đã phải chờ đợi rất lâu. Chạy 800m luôn đòi hỏi chiến thuật rất cao. Vòng đầu tiên hôm nay rất nhanh. Tôi biết mình phải tăng tốc ở vòng thứ 2. Mọi thứ diễn ra rất nhanh”.

“Tôi cũng đã luôn chú ý đến những gì đang diễn ra với các VĐV khác. Tôi chỉ theo dõi tốc độ của cuộc đua. Tôi đã có được cú về đích mạnh mẽ nhất và tôi đã rất may mắn khi trở về nhà với tấm HCV danh giá này”, nữ VĐV từng giành HCB châu Phi hồi năm ngoái nói.

Ở các cự ly chạy tiếp sức 4x100m nam lẫn nữ, các đội chạy nước Mỹ đều giành chiến thắng rất thuyết phục. Về nội dung thi đấu dành cho nam, đội chạy Mỹ giành HCV với thành tích là 37 giây 29 (Canada giành HCB với 37.55 và Hà Lan giành HCĐ với 37.81). Về nội dung thi đấu dành cho nữ, Mỹ cũng giành HCV với 41.75 (Jamaica HCB với 41.79 và Đức HCĐ với 41.87)

Đ.Hg.