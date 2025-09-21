Beatrice Chebet tái lập “cú đúp” HCV như ở Olympic Paris

Đánh bại Faith Kipyegon và giành chiến thắng ở vòng chạy chung kết của cự ly 5.000m dành cho nữ, VĐV tài năng người Kenya - cô Beatric Chebet tái hiện “cú đúp” HCV ở 2 cự ly chạy dài, 5.000m và 10.000m, như là vinh quang cô đã từng đạt được ở Olympic Paris hồi năm ngoái.

Chebet về đích trước Kipyegon

Ở Thế vận hội tại Paris hồi mùa Hè năm ngoái, Chebet đã thắng tấm HCV cự ly 5.000m với thành tích 14 phút 28 giây 56 và HCV cự ly 10.000m với thành tích 30 phút 43 giây 25. Kết quả này biến cô trở thành nữ VĐV thứ 3 trong lịch sử - thắng “cú đúp” ở 2 cự ly này tại Olympic.

Lần này, “Sát thủ mặt cười” đã tái lập vinh quang tương tự. Trước đó, ở vòng chạy chung kết của cự ly 10.000m tại Giải vô địch điền kinh thế giới 2025 đang diễn ra ở SVĐ Quốc gia của Tokyo, Chebet đã đăng quang danh hiệu thế giới lần đầu tiên với thành tích 30:37.61.

Giờ đây, ở vòng chạy chung kết cự ly 5.000m, Chebet lại đăng quang khi vượt qua đích được đích đến với thành tích là 14:54.36. cô đã đánh bại đối thủ đồng hương rất nổi tiếng - cô Faith Kipyegon (HCV cự ly chạy 1.500m cũng tại Tokyo này), người đạt thành tích 14:55.07.

Trong một cuộc đua chậm rãi, Kipyegon bám sát người đồng đội trẻ hơn trước khi vươn lên dẫn trước khi còn 600m nữa, thời điểm khi tốc độ tăng lên. Nadia Battocletti của Ý dẫn đầu ngay từ tiếng chuông báo hiệu, nhưng mà cô này đã sớm bị 2 VĐV Kenya vượt qua - trong khi Gudaf Tsegay của Ethiopia bám sát phía sau.

Kipyegon là người chủ động trước, nhưng Chebet tỏ ra rất bình tĩnh trước khi bứt phá hợp lý ở 60m cuối cùng. Battocletti về thứ 3 sát nút, để cộng thêm vào bản thành tích vốn bao gồm tấm HCB ở cự ly 1.000m. Shelby Houlihan, người dẫn đầu lâu năm của Mỹ, vượt qua Tsegay đang sa sút để giành vị trí thứ 4...

Như vậy, Đương kim kỷ lục gia thế giới ở cả 2 cự ly 5.000m và 10.000m lại trở thành nữ VĐV thứ trong lịch sử thắng “cú đúp hiếm hoi” ở 2 cự ly chạy đường trường nổi tiếng, sau các vị “tiền bối” như Vivian Cheruiyot (Keny) hồi 2011 và Tirunesh Dibaba (Ethiopia) hồi 2005.

Bước vào cuộc đua này với mục tiêu duy nhất là trở thành Nhà vô địch thế giới lần đầu tiên ở cự ly 5.000m, sau khi về 2 tại Eugene 2022 - và về 3 tại Budapest 2023 (cả 2 lần cô chỉ đều xếp sau Kipyegon), Chebet đã giành chiến thắng đáng nhớ nhất đời, đánh bại “khắc tinh”...

"Tôi đến đây không vì mục đích gì khác ngoài tấm HCV danh giá!”, Chebet đã mạnh mẽ tuyên bố như vậy - trước cuộc đua, “Trở thành nhà vô địch thế giới là tất cả những gì quan trọng”. Giờ đây, cô đã đạt được nguyện ước và vươn tầm trở thành VĐV vĩ đại nhất mọi thời đại.

Trong khi đó thì, “thất bại” của Kipyegon cũng không xem như là một thất bại đơn thuần khi cô để thua đàn em đồng hương đang vươn lên mạnh mẽ ở các cự ly sở trường của cô này. Năm nay đã 31 tuổi, Kipyegon gặp bất lợi lớn hơn nhiều so với Chebet - năm nay mới 25 tuổi.

