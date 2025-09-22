Laver Cup 2025: Đánh bại Alexander Zverev “bạc nhược”, Taylor Fritz cùng Tuyển Thế giới đăng quang

Đánh bại một Alexander Zverev ở tận cùng của sự thất vọng - và “bạc nhược” với điểm số là 6-3, 7-6 (7-4), Taylor Fritz đã giành chiến thắng quyết định giúp Tuyển Thế giới đánh bại Tuyển châu Âu với điểm số chung cuộc là 15-9, đăng quang ngôi vô địch Laver Cup thứ 3...

Fritz giơ cúp cùng các đồng đội Tuyển Thế giới

Bước vào ngày thi đấu cuối cùng của Laver Cup 2025 - khi có lợi thế về điểm số vô cùng to lớn là 12-9, Fritz được truyền thêm sức mạnh do đối thủ Alexander Zverev của Tuyển châu Âu đang có một phong độ khá tệ ở giai đoạn nửa sau mùa giải năm nay.

Đối mặt với đối thủ người Đức đã thua thảm Alex de Minaur 1-6 và 4-6 ở trong trận đấu mở màn của ngày thi đấu thứ 2, dù bất chấp anh này đang là tay vợt hạng 3 thế giới, Fritz đã nhanh chóng giành chiến thắng chỉ sau 2 ván đấu, kết quả dài 1 giờ 44 phút.

“Chúng tôi sẽ có một đêm vui vẻ vào tối khuya ngày hôm nay”, tay vợt số 1 của nước Mỹ nói đầy hào hứng, ngụ ý Tuyển Thế giới của anh sẽ “quẩy cực sung” - để ăn mừng ngôi vô địch Laver Cup thứ 3 trong lịch sử, đặc biệt là chiến thắng ngay tại San Francisco.

“Chắc chắn, chúng tôi sẽ khui sâm panh trong phòng thay đồ chỉ vài phút nữa thôi”, Fritz chia sẻ sau khi anh “gánh team Mỹ”, giúp các đồng đội đồng hương “gột rửa” những trận thua liên tục ở quãng thời gian trước đó. Fritz đã thắng cả 2 trận đơn giải này...

Ngôi vô địch Laver Cup 2025 vốn là danh hiệu đầu tiên của Huyền thoại Andre Agassi ở Giải đồng đội nam dành cho các ngôi sao quần vợt thế giới, khi ông đã “tham gia lược trận” với tư cách là Đội trưởng của đội Tuyển Thế giới (Huyền thoại John McEnroe là Đội trưởng giải đấu năm 2024).

Fritz nói vinh danh “bậc tiền bối đồng hương”: “Đơn giản là, chỉ cần nhìn thấy những chàng trai này ở trên băng ghế dự bị phấn khích, nhìn thấy một huyền thoại của môn thể thao này như Andre nhảy ra khỏi ghế và cổ vũ cho tôi, thật không thể không phấn khích và cống hiến hết sức mình”.

Chiến thắng của Fritz đã đến khi Tuyển Thế giới có lợi thế dẫn điểm 12-9 trước trận đánh đơn cuối cùng ở trong ngày thi đấu thứ 3, sau khi dẫn 9-3 kết thúc ngày thi đấu thứ 2, Tuyển Thế giới để thua trận đánh đôi của Alex Michelsen và Reilly Opelka (Mỹ) mở màn ngày thứ 3.

Carlos Alcaraz và Casper Ruud giành chiến thắng có điểm số 7-6 (7-4) 6-1 trước bộ đôi người Mỹ để rút ngắn điểm số xuống còn 6-9. De Minaur, tay vợt người Úc chơi cực hay ở giải đấu năm nay giành chiến thắng đơn thứ 2 khi hạ Jakub Mensik 6-3, 6-5. Điểm số trở thành 12-6 và sau đó, dù Alcaraz thắng Francisco Cerundolo 6-2, 6-1, điểm số vẫn là 12-9.

Để rồi Fritz xuất trận, tái hiện điểm số chung cuộc tương tự - như khi Tuyển châu Âu thắng Tuyển Thế giới ở kỳ Laver Cup đầu tiên hồi năm 2017...

Đ.Hg.