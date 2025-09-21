Laver Cup 2025: Tuyển Thế giới lật ngược thế cờ, dẫn lại Tuyển châu Âu 9-3

Màn trình diễn xuất sắc của Taylor Fritz (thắng Carlos Alcaraz 6-3, 6-2) và đặc biệt là của Alex de Minaur (thắng trận đánh đơn đầu tiên và thắng luôn trận đánh đôi cuối cùng) trong ngày thi đấu thứ 2 của Laver Cup 2025 đã giúp cho Tuyển Thế giới lật ngược thế cờ, dẫn lại 9-3.

Niềm vui của Fritz

Chiến thắng của Fritz trước Đương kim số 1 thế giới Alcaraz đóng vai trò tối quan trọng với màn lật ngược thế cờ của Tuyển Thế giới. Tay vợt số 1 nước Mỹ xuất trận ở vị trí thứ 3, sau khi De Minaur và Francisco Cerundolo lần lượt tạo ra các chiến thắng giá trị trước Alexander Zverev và Holger Rune của Tuyển châu Âu.

Fritz khiến cho cả 4 góc khán đài của Chase Center như bùng nổ khi đánh bại Đương kim vô địch US Open chỉ sau 2 ván đấu, trong trận đấu anh đã tận dụng 3/4 cơ hội thắng break-point, và cứu cả 2 nguy cơ bị bẻ game giao bóng - phải đối mặt. Đó là một Fritz hoàn toàn dũng mãnh không giống chút nào khi đấu với Alcaraz trước đây.

Trong trận đấu quyết định của kỳ Laver Cup 2024 tại Berlin, Carlos Alcaraz đã tỏ ra áp đảo trước Taylor Fritz, và Tuyển Châu Âu đã giành chức vô địch nhờ vào chiến thắng 6-2, 7-5 đó (Tuyển châu Âu thắng chung cuộc với tỷ số 13-110. Nhưng sáng sớm nay, Fritz đã có màn trả thù thất bại ngày xưa cực kỳ là ngọt ngào...

“Tôi đã biết mình phải làm gì, vấn đề chỉ là liệu tôi có thể làm được hay không thôi”, tay vợt số 5 thế giới chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn trên sân ngay sau trận đấu, “Tôi đã chơi những điểm số quan trọng một cách cực kỳ tự tin. Tôi không chơi quá an toàn, chấp nhận mạo hiểm để tạo ra sự khác biệt trong trận đấu này”.

Đây là chiến thắng đầu tiên của anh sau 4 lần gặp Alcaraz, bao gồm cả trận bán kết 4 ván căng thẳng tại Wimbledon hồi tháng 6, khi anh để thua. Chiến thắng của Fritz là chiến thắng thứ 3 liên tiếp của Tuyển Thế giới trong ngày thi đấu thứ 2, giúp đội bị đánh giá thấp hơn dẫn trước 7-3, trước khi trận đánh đôi nam diễn ra.

“Tôi cảm thấy như là bản thân mình luôn chơi những trận đấu hay nhất tại đấu trường của Laver Cup. Tôi thích việc có các gã trai ngồi ở băng ghế phía sau quan sát”, Fritz nói đầy hào hứng, chứng tỏ anh ưa chuộng các giải đấu đồng đội kiểu này. Rất tiếc, anh và tuyển Mỹ không có mặt ở Davis Cup Finals năm nay.

Về phần De Minaur, sau khi thắng Zverev với điểm số áp đảo 6-1 và 6-4 trong trận đấu đầu tiên của ngày thi đấu thứ 2, anh đã kết hợp cùng Alex Michelsen, bước ra sân đấu trong trận đôi cuối ngày. De Minaur và người đồng đội Mỹ đã mang về chiến thắng tiếp theo là 6-3 và 6-4 trước bộ đôi Scandinavi - Rune và Casper Ruud.

“Đây là một phần trong lối chơi của tôi mà tôi chắc chắn đã khai phá được ra ở trong 2 năm qua... Những đối thủ này, họ đánh bóng rất mạnh và dữ dội. Tôi phải tìm ra những cách khác nhau để gây khó dễ cho họ”, De Minaur nói.

“Tôi có khả năng sử dụng tốc độ của mình không chỉ để lấy bóng mà còn để đột phá lên lưới. Càng làm được điều đó, tôi càng cảm thấy thoải mái, càng giành được nhiều điểm và càng trở nên nguy hiểm hơn”, De Minaur kết luật.

Đ.Hg.