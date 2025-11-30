Kỳ thủ Nguyễn Xuân Phương giành HCV cờ chớp tại giải vô địch trẻ châu Á 2025

Nguyễn Xuân Phương là kỳ thủ duy nhất của đội tuyển cờ vua Việt Nam giành được HCV nội dung cá nhân cờ chớp tại giải vô địch trẻ châu Á 2025.

Kỳ thủ Nguyễn Xuân Phương giành tấm HCV cờ chớp cá nhân nam tại giải vô địch trẻ châu Á 2025. Ảnh: B.VINH

Giải đấu đã chính thức khép lại ngày 30-11 tại Thái Lan. Nội dung cờ chớp được tranh tài cuối cùng trong các bảng nam, nữ dành cho nhóm tuổi U8, U10, U12, U14, U16, U18.

Các kỳ thủ Việt Nam đã tham dự đầy đủ ở mỗi bảng đấu. Tuy nhiên, chỉ có Nguyễn Xuân Phương đạt HCV cờ chớp cá nhân lần này. Thi đấu tại bảng U10 nam, Xuân Phương xuất sắc đạt 8 điểm sau 9 ván đấu để giữ vị trí số 1. Kỳ thủ Nematillakhonov Nurmuhammad (Uzbekistan, 7 điểm) có vị trí hạng nhì còn Nguyễn Tấn Vinh cũng đạt 7 điểm nhưng thấp hơn về chỉ số phụ nên nhận HCĐ.

Trong 9 ván thi đấu, Xuân Phương chỉ để thua 1 ván trước Anetov Amirzhan (Kazakhstan) tại ván thứ 6. Còn lại, kỳ thủ trẻ của Việt Nam giành 8 chiến thắng. Đây là tấm HCV cá nhân thứ 2 của Xuân Phương tại giải này bởi trước đó kỳ thủ có ngôi vô địch cờ tiêu chuẩn U10.

Sau thành tích cá nhân, tính điểm đồng đội tại bảng U10 nam cờ chớp, đội Việt Nam (Nguyễn Xuân Phương, Hoàng Tấn Vinh, Lê Phan Hoàng Quân) tiếp tục giành HCV.

Ngoài kết quả này, đội tuyển cờ vua trẻ Việt Nam còn có các thành tích khác tại cờ chớp cá nhân gồm HCB U8 nam (Nguyễn Trần Gia Vương), HCB U14 nam (Đầu Khương Duy), HCB U16 nam (Đinh Nho Kiệt), HCĐ U14 nữ (Nguyễn Minh Chi), HCB U16 nữ (Mai Hiếu Linh) và HCB U18 nữ (Nguyễn Hà Khánh Linh). Tại nội dung cờ chớp nam, kỳ thủ Bành Gia Huy thi đấu không thành công nên đứng hạng 5 trong bảng U18 nam.

Tại giải năm nay, bên cạnh thành tích cá nhân, ban tổ chức cũng trao huy chương đồng đội ở các nội dung trong mỗi bảng đấu. Kết quả đồng đội tính theo điểm số thi đấu của 3 kỳ thủ đạt thứ hạng cao nhất mỗi đội tuyển.

MINH CHIẾN