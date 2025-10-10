Kình ngư chủ lực giữ phong độ ổn định tại giải quốc gia 2025

Các gương mặt quan trọng của đội tuyển bơi Việt Nam đều giữ được phong độ qua các nội dung vừa tranh tài tại giải vô địch quốc gia 2025 tối ngày 9-10.

Tuyển thủ Trần Hưng Nguyên giữ được phong độ tốt tại giải quốc gia năm nay. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Sự tự tin vào phong độ

“Tại giải năm nay, tôi đã giành được các tấm HCV trong nội dung sở trường. Tôi hài lòng với kết quả mình đã đạt được”, kình ngư Nguyễn Huy Hoàng đã trao đổi. Trong khi đó, tuyển thủ Trần Hưng Nguyên cho biết: “Tôi tiếp tục tích lũy thêm thành tích tại giải vô địch quốc gia 2025. Một số nội dung được tôi đặt mục tiêu giành thành tích huy chương đều hoàn thành”. Gương mặt Phạm Thanh Bảo cũng bày tỏ: “Tôi thực hiện đúng kết quả ở các cự ly nội dung ếch nên hài lòng về thành tích giành được”.

Về tổng thể, giải bơi vô địch quốc gia 2025 vẫn là cuộc cạnh tranh thành tích giữa những kình ngư đã quen thuộc trên đường đua xanh. Không có bất ngờ đáng kể nào xảy ra trong 6 ngày tranh tài. Đúng như phân tích từ đại diện Ban huấn luyện đội tuyển bơi Việt Nam, những VĐV tốt nhất đã được tập huấn đội tuyển quốc gia do vậy họ giành được kết quả vô địch trong nhiều nội dung là sự dự báo trước đó.

Trần Văn Nguyễn Quốc, Nguyễn Khả Nhi và Nguyễn Thúy Hiền đang là 3 tuyển thủ trẻ triển vọng của bơi Việt Nam. Tất cả đã thi đấu tại giải vô địch quốc gia 2025 và trưởng thành về chuyên môn. Ba tuyển thủ trên đã tham dự giải vô địch châu Á 2025 cách đây chưa lâu nhưng về nước liền thi đấu giải quốc gia tranh những tấm huy chương cao nhất. Tại giải vô địch quốc gia 2025, Nguyễn Thúy Hiền giành 5 HCV cá nhân còn Khả Nhi có các tấm HCV ở đội hình tiếp sức cùng đồng đội cho đơn vị TPHCM.

“Phong độ của VĐV còn phụ thuộc vào các thời điểm thi đấu. Nhiều em vừa tham dự giải châu Á nhưng vẫn giữ được chuyên môn ở giải quốc gia, chúng tôi đánh giá cao về tinh thần quyết tâm thi đấu của mỗi người”, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội thể thao dưới – ông Đinh Việt Hùng chia sẻ.

Tập huấn Trung Quốc chuẩn bị SEA Games 33

VĐV Khả Nhi (giữa) đã giữ thành tích tốt. Ảnh: HCMSWIMMING

Mục tiêu trọng tâm của đội tuyển bơi Việt Nam là giành thành tích HCV tại SEA Games 33-2025. Các cuộc thi đấu giải vô địch mặt nước mở Đông Nam Á 2025 và vô địch châu Á 2025 (trước khi giải vô địch quốc gia 2025 diễn ra) là cuộc kiểm tra hiệu quả nhất khả năng thích ứng của mỗi kình ngư. Kết thúc 2 giải trên, Ban huấn luyện hài lòng về thành tích huy chương. Tuy nhiên, thông số chuyên môn vẫn phải chuẩn bị kỹ lưỡng hơn. Một số chỉ số thành tích trong cự ly quan trọng còn cần điều chỉnh để VĐV Việt Nam rút kinh nghiệm.

Đội tuyển bơi Việt Nam sẽ tập huấn Trung Quốc vào tháng 11. Chương trình nhằm giúp Nguyễn Huy Hoàng, Trần Hưng Nguyên, Phạm Thanh Bảo và nhiều gương mặt có sự chuẩn bị tốt nhất trước khi sang Thái Lan tham dự SEA Games 33-2025.

Hai năm trước, đội tuyển bơi Việt Nam giành 7 HCV, 3 HCB, 7 HCĐ. Các tuyển thủ từng giành HCV khi đó gồm Trần Hưng Nguyên, Phạm Thanh Bảo, Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Hữu Kim Sơn, Hoàng Quý Phước. Năm nay, đội tuyển bơi Việt Nam đã xây dựng xong lực lượng chuẩn bị SEA Games 33-2025. Kết quả thi đấu của VĐV tại giải vô địch quốc gia 2025 đã là thước đo quan trọng cuối cùng để chuyên gia Gustavo và ban huấn luyện chọn người phù hợp tới Trung Quốc rèn luyện vào tháng tới.

MINH CHIẾN