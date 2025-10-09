Đội tuyển bơi TPHCM giành vị trí số 1 giải quốc gia 2025

Đội tuyển bơi TPHCM đã kết thúc thi đấu với vị trí số 1 giải vô địch quốc gia 2025 bế mạc tối ngày 9-10 tại Mỹ Đình (Hà Nội).

VĐV TPHCM giành thành tích tại giải vô địch quốc gia 2025. Ảnh: VASA

Giải bơi vô địch quốc gia 2025 bế mạc sau các cuộc tranh tài tối ngày 9-10. Đội tuyển TPHCM đã giành vị trí số 1 với tổng thành tích 13 HCV, 8 HCB, 11 HCĐ. Hạng nhì toàn đoàn là đơn vị Tây Ninh với 9 HCV, 2 HCB, 2 HCĐ còn hạng ba là đơn vị Quân đội với 8 HCV, 17 HCB, 7 HCĐ.

Tại ngày cuối thi đấu, các nội dung diễn ra với sự cạnh tranh hấp dẫn về chuyên môn. Đội bơi TPHCM giành tấm HCV nội dung tiếp sức 4x200m tự do nữ với thành tích của các kình ngư Vũ Thị Phương Ánh, Nguyễn Khả Nhi, Nguyễn Ngọc Thủy Tiên, Nguyễn Diệp Phương Trâm với thành tích 8’32”94.

Ngày cuối cũng chứng kiến nhiều kết quả của các đội thi đấu. Trong đó, VĐV Hoàng Thị Trang (Thanh Hóa) bất ngờ giành HCV cự ly 200m ngửa nữ với kết quả 2’19”93. Trong khi đó, Trần Hưng Nguyên (Quân đội) giành HCV cự ly 200m ngửa nam bằng thông số 2;03”65.

Giới chuyên môn đã chứng kiến kình ngư Nguyễn Huy Hoàng (Quảng Trị) giành ngôi vô địch cự ly 200m bướm nam. Ở cuộc đấu này, Nguyễn Quang Thuấn (Quân đội) cạnh tranh trực tiếp với Huy Hoàng nhưng không có vị trí số 1. Huy Hoàng đạt thành tích 2’01”29 còn Quang Thuấn có kết quả 2’01”42.

Vào chương trình thi đấu cuối ngày, tuyển thủ Võ Thị Mỹ Tiên (Tây Ninh) đã giành HCV cự ly 200m bướm nữ. VĐV này giành kết quả với thông số 2’13”38.

Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng bày tỏ: “Tôi đã tập trung chuẩn bị chuyên môn để thi đấu giải quốc gia năm nay. Mỗi kết quả của bản thân là sự nỗ lực. Tuy nhiên, đây là thành tích mà các HLV đã chỉ đạo để tôi đạt được thành tích tốt nhất

MINH CHIẾN