Giải bơi quốc gia 2025 và billiards quốc tế phải hoãn thi đấu sáng ngày 7-10 vì mưa ngập

VĐV bơi đã tạm hoãn thi đấu buổi sáng ngày 7-10 và dự kiến trở lại vào chiều tối. Ảnh: MINH MINH

Sáng 7-10, mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực ở Hà Nội bị ngập nặng, đặc biệt là khu vực Mỹ Đình (Hà Nội).

Theo lịch thi đấu buổi sáng nay, giải bơi vô địch quốc gia 2025 dự kiến tiếp tục diễn ra vòng loại các nội dung. Tuy nhiên do nước ngập sâu nên các HLV, VĐV không thể vào khu vực hồ bơi tại Cung thể thao dưới nước Mỹ Đình (Hà Nội). Ban tổ chức đã quyết định hoãn thi đấu vòng loại buổi sáng để chờ tình hình thời tiết sau đó sẽ tiếp tục thi đấu ở tối cùng ngày.

Dự kiến buổi sáng tranh tài 7-10 của giải bơi vô địch quốc gia 2025 sẽ tiến hành 3 nội dung gồm 50m ngửa nam, 200m hỗn hợp cá nhân nam, 800m tự do nam. Ban tổ chức giải bơi vô địch quốc gia 2025 cho biết chương trình thi đấu sẽ nối lại vào lúc 17h30 cùng ngày

Trong khi đó, Ban tổ chức giải billiards quốc tế Hà Nội Open Pool Championship 2025 đưa thông báo tới các cơ thủ và người tham dự tạm hoãn khai mạc sáng ngày 7-10 vì mưa ngập. Giải đấu được tổ chức tại Cung điền kinh trong nhà Mỹ Đình (Hà Nội). Tuy nhiên sau khi có mưa lớn kéo dài, khu vực đã bị ngập nặng và mọi người khó di chuyển đến địa điểm tranh tài.

Khu vực cửa Cung điền kinh trong nhà Mỹ Đình (Hà Nội) bị ngập do mưa lớn.

“Do ảnh hưởng nghiêm trọng của điều kiện thời tiết tại khu vực Mỹ Đình, Ban tổ chức quyết định hoãn chương trình khai mạc giải Hà Nội Open Pool Championship 2025. Việc đảm bảo an toàn cho các cơ thủ và sự thành công của giải đấu phải được đặt lên hàng đầu. Chúng tôi sẽ tiếp tục có thông tin cập nhật đến cơ thủ trong những những thông báo tiếp theo. Khán giả đã mua vé sẽ được đảm bảo theo quy định trong các thông báo của Ban tổ chức”, Ban tổ chức giải billiards quốc tế đã thông tin đến người tham dự.

MINH CHIẾN