Hoàng Đức giúp Ninh Bình thắng trận trong ngày trở lại V-League

Đội trưởng Nguyễn Hoàng Đức đóng góp một kiến tạo trong chiến thắng 3-1 của Ninh Bình trước đội chủ nhà Hà Tĩnh ở trận ra quân V-League 2025-2026.

Tiền vệ Đức Chiến có lời ấn tượng với đội bóng mới Ninh Bình. ẢNH: VPF

Mất 11 năm để bóng đá Ninh Bình có lại đại diện thi đấu tại V-League. Sự chờ đợi càng lớn hơn khi các ngôi sao như Nguyễn Hoàng Đức, Đặng Văn Lâm hay Nguyễn Quốc Việt đã tái xuất sau một năm ẩn mình ở sân chơi hạng Nhất.

Với chiều sâu đội hình tốt hơn, Hoàng Đức cùng đồng đội chủ động trong cách tiếp cận trận đấu. Mãi đến phút 29, đội khách mới sở hữu tình huống nguy hiểm đầu tiên. Từ quả tạt của đồng đội bên cánh phải, Daniel Da Silva đánh đầu lái bóng đi sát khung thành Hà Tĩnh.

Đang tạo ra thế trận tốt, Ninh Bình bất ngờ đón nhận bàn thua ở phút 34. Atshimene khởi xướng tình huống tấn công, sau đó Viktor Lê dọn cỗ cho Mai Sỹ Hoàng dứt điểm một chạm đánh bại thủ môn Văn Lâm. Nhưng đó cũng là tất cả những gì thầy trò HLV Nguyễn Công Mạnh làm được ở trận đấu này.

Chỉ 7 phút sau, Ninh Bình có bàn gỡ hòa 1-1. Daniel sút phạt bóng đập cột dọc bật ra, tạo cơ hội cho tân binh Nguyễn Đức Chiến dễ dàng đệm bóng vào lưới trống. Pha lập công của Đức Chiến tiếp thêm tinh thần hưng phấn cho các đồng đội.

Hà Tĩnh khởi đầu khó khăn tại V-League 2025-2026. ẢNH: VPF

Ninh Bình cũng may mắn thoát bàn thua ở phút 49, khi Atshimene bị trọng tài Hoàng Thanh Bình bắt lỗi việt vị trước khi đưa bóng vào lưới đội khách.

Sang hiệp 2, Ninh Bình tạo ra thế trận đầy chắc chắn. Khi trận đấu còn 5 phút, đoàn quân của HLV Castano Gerard tăng tốc và ghi liền hai bàn thắng. Từ quả treo bóng của Thanh Thịnh ở phút 89, một tân binh khác là Dụng Quang Nho xuất hiện đúng chỗ, dứt điểm tung nóc lưới Hà Tĩnh.

Đến phút 90+3, Hoàng Đức xử lý kỹ thuật trong vòng vây cầu thủ Hà Tĩnh, rồi kiến tạo cho Gia Hưng bấm bóng đánh bại thủ môn Thanh Tùng, ấn định chiến thắng 3-1 cho Ninh Bình.

Màn lội ngược dòng đầy cảm xúc tại Hà Tĩnh giúp Ninh Bình tạm vươn lên xếp thứ hai trên bảng xếp hạng, đồng thời mang đến niềm vui trọn vẹn cho người hâm mộ trong ngày trở lại V-League.

