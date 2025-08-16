Cầu thủ Việt kiều giúp Nam Định thắng trận ra quân V-League

Bàn thắng vàng của Kevin Phạm Ba vào cuối hiệp 2 đã giúp đương kim vô địch Nam Định ngược dòng thắng đội khách Hải Phòng với tỷ số 2-1 ở vòng 1 V-League 2025-2026.

Cầu thủ Việt kiều Pháp Kevin Phạm Ba góp công lớn mang chiến thắng về cho Nam Định

Thất bại ở trận Siêu cúp Quốc gia vào tuần trước vẫn còn ảnh hưởng đến tâm lý của Nam Định. Như ở phút 11, đường chuyền về cẩu thả từ ngoại binh Eid Mahmoud mở ra cơ hội cho các cầu thủ Hải Phòng phản công, từ đó Trần Văn Kiên buộc phải nhận thẻ vàng để ngăn cản đối phương.

Sai số trong hệ thống phòng ngự của Nam Định đã phải trả giá ở phút 32. Phạm Trung Hiếu tạt bóng có điểm rơi để Luiz Antonio đánh đầu lái bóng về góc xa, đánh bại thủ môn Trần Nguyên Mạnh.

Sau bàn thua, HLV Vũ Hồng Việt đẩy đội hình lên cao hơn nữa để tấn công. Từ hiệp 2, ông Việt lần lượt tung cầu thủ Việt kiều Phạm Ba và tiền đạo cao 2m06 Kyle Farren Hudlin vào sân. Hai sự thay đổi này trở thành bước ngoặt, mang về màn lội ngược dòng cảm xúc cho Nam Định.

Tiền đạo cao 2m06 Kyle Farren Hudlin (áo trắng) gây ra nhiều khó khăn cho Hải Phòng

Phút 69, pha đỡ bóng từ Kyle Farren tạo nên sự lộn xộn trong vòng cấm của Hải Phòng, qua đó mở ra cơ hội cho Lý Công Hoàng Anh băng lên dứt điểm thành bàn, quân bình tỷ số 1-1.

Hải Phòng thất bại trong việc tìm kiếm điểm số khi nhận bàn thua thứ hai ở phút 89. Thủ môn Nguyễn Đình Triệu chỉ cản được pha dứt điểm của Brenner Malos, sau đó bóng nảy ra để Phạm Ba sút chéo góc, mang về chiến thắng 2-1 cho Nam Định. Cũng phải dành lời khen cho Hudlin trong bàn thắng này, khi tiền đạo người Anh thêm một lần làm tường để mở ra thời cơ cho đồng đội.

Ngược dòng thắng Hải Phòng, Nam Định đã có khởi đầu thuận lợi trên hành trình bảo vệ danh hiệu tại V-League 2025-2026. Trong khi đó, thất bại tại sân Thiên Trường là lời cảnh tỉnh cho một mùa giải khó khăn tiếp theo đối với thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm.

HỮU THÀNH