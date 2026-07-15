HLV Zinedine Zidane nhiều khả năng sẽ thay thế Didier Deschamps dẫn dắt tuyển Pháp sau World Cup 2026

Đồng loạt các kênh truyền thông đưa tin, huyền thoại Zinedine Zidane gần như chắc chắn sẽ trở thành tân HLV của tuyển Pháp, khi đồng nghiệp Didier Deschamps kết thúc nhiệm kỳ sau World Cup 2026.

HLV Didier Deschamps sẽ chia tay đội tuyển Pháp sau World Cup 2026. Ảnh: THX

Thông tin này xuất hiện ngay sau khi tuyển Pháp dừng bước ở bán kết World Cup 2026 với thất bại 0-2 trước Tây Ban Nha. “Les Bleus” sẽ thi đấu trận tranh hạng 3 vào rạng sáng 19-7 tới (giờ Việt Nam), cũng là trận cuối cùng của Deschamps trên cương vị HLV trưởng sau 14 năm gắn bó với đội tuyển quốc gia. Chính HLV Deschamps đã thông báo quyết định chia tay “Les Bleus” từ đầu năm 2025, và ông cho rằng đến lúc mở ra một chương mới cho bóng đá Pháp.

Theo ESPN, trở ngại cuối cùng trước khi HLV Zidane đặt bút ký hợp đồng với Liên đoàn Bóng đá Pháp (FFF) liên quan đến cơ cấu ban huấn luyện và số lượng cộng sự được phép mang theo. Tuy nhiên, các nguồn tin đều khẳng định không có dấu hiệu nào cho thấy thỏa thuận giữa đôi bên gặp trục trặc.

Trước đó, Chủ tịch FFF Philippe Diallo từng tiết lộ với báo Le Figaro rằng ông đã xác định được người kế nhiệm Deschamps nhưng chưa công bố danh tính. Phát biểu này càng làm dấy lên những đồn đoán về Zidane, người từ lâu được xem là ứng viên số 1 cho chiếc ghế HLV tuyển Pháp.

HLV Deschamps tiếp quản tuyển Pháp từ năm 2012 và nhanh chóng đưa “Les Bleus” trở lại vị thế hàng đầu thế giới. Dưới sự dẫn dắt của ông, Pháp vô địch World Cup 2018, đăng quang UEFA Nations League 2021, đồng thời giành ngôi á quân EURO 2016 và World Cup 2022. Ông cũng giúp đội tuyển góp mặt ở 3 kỳ World Cup liên tiếp từ vòng bán kết trở lên, thành tích hiếm có trong lịch sử bóng đá hiện đại.

Sau 183 trận cầm quân, HLV Deschamps giành 120 chiến thắng, hòa 35 và thua 28 trận. Ông cũng là một trong số rất ít nhân vật từng vô địch World Cup trên cả cương vị cầu thủ lẫn HLV khi là đội trưởng tuyển Pháp đăng quang năm 1998 và nâng cúp thêm một lần trên băng ghế chỉ đạo vào năm 2018.

Người được kỳ vọng kế nhiệm là Zidane, huyền thoại bóng đá Pháp và cũng là thành viên của thế hệ vàng vô địch World Cup 1998. Ở sự nghiệp huấn luyện, Zidane gây tiếng vang khi dẫn dắt Real Madrid giành 3 chức vô địch UEFA Champions League liên tiếp cùng một danh hiệu La Liga. Sau khi trở lại Bernabeu giai đoạn 2019-2021, Zidane tiếp tục mang về thêm một chức vô địch La Liga trước khi rời đội bóng.

Với uy tín, kinh nghiệm cùng bản lĩnh đã được khẳng định ở cả cương vị cầu thủ lẫn HLV, Zidane được kỳ vọng sẽ tiếp tục đưa tuyển Pháp chinh phục những danh hiệu lớn trong các giải đấu sắp tới.

HỮU THÀNH