HLV Nguyễn Bảo Trung dẫn dắt tuyển futsal U19 Việt Nam

Nhà cầm quân kỳ cựu Nguyễn Bảo Trung được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) giao nhiệm vụ dẫn dắt đội tuyển futsal U19 Việt Nam hướng đến hai trận giao hữu quốc tế với U19 Nga.

Nhà cầm quân kỳ cựu Nguyễn Bảo Trung dẫn dắt đội tuyển futsal U19 Việt Nam. ẢNH: TÂM HÀ

VFF đã công bố danh sách 20 tuyển thủ futsal U20 Việt Nam cho đợt tập trung đầu tiên của năm 2026, kéo dài từ ngày 6 đến 14-4 tại TPHCM.

Các cầu thủ thuộc biên chế Thái Sơn Nam TPHCM chiếm đến 17 gương mặt, đa số đều được HLV Nguyễn Bảo Trung huấn luyện khi khoác áo đội Trẻ TPHCM thi đấu tại hệ thống các giải futsal quốc gia. Trong đó, thủ môn Nguyễn Quốc Giàu từng được HLV Diego Giustozzi triệu tập lên đội tuyển futsal Việt Nam.

Ba tuyển thủ futsal U19 Việt Nam còn lại đến từ Thái Sơn Bắc (2) và Sahako FC.

Trong khi đó, HLV Nguyễn Bảo Trung sinh năm 1982 tại Lâm Đồng, là gương mặt quá đỗi quen thuộc trong làng futsal phong trào lẫn chuyên nghiệp tại Việt Nam khi từng dẫn dắt các CLB nổi tiếng như Sài Gòn FC, Sahako FC, Trẻ TPHCM… và hiện đang giữ chức Phó Giám đốc Kỹ thuật Futsal Thái Sơn Nam TPHCM. Thành tích tốt nhất của HLV Nguyễn Bảo Trung là đưa Sahako FC đoạt vị trí á quân tại Giải Futsal VĐQG 2021.

Tuyển thủ quốc gia Nguyễn Đa Hải từng tỏa sáng trong màu áo U19 Việt Nam

Trợ lý cho HLV Nguyễn Bảo Trung tại U19 Việt Nam là các cựu tuyển thủ giàu kinh nghiệm gồm HLV thủ môn Nguyễn Đức Duy, Quả bóng bạc Việt Nam 2022 Khổng Đình Hùng và Danh Phát.

Đội tuyển futsal U19 Việt Nam duy trì tập luyện tại Nhà thi đấu Futsal phường Chánh Hưng và sẽ có hai trận giao hữu quốc tế với U19 Nga vào ngày 11-4 và 13-4. Đây là dịp quan trọng để các cầu thủ trẻ được thi đấu, cọ xát với đối thủ chất lượng, qua đó tích lũy kinh nghiệm quốc tế, rèn luyện bản lĩnh và nâng cao khả năng thích nghi trong thi đấu.

Đồng thời, thông qua các trận đấu này, ban huấn luyện có thêm cơ sở để đánh giá năng lực từng cầu thủ, điều chỉnh chương trình tập luyện, hướng tới xây dựng lực lượng futsal trẻ vững mạnh, đáp ứng yêu cầu kế cận cho đội tuyển futsal Việt Nam trong tương lai.

Danh sách tập trung đợt 1 của đội tuyển futsal U19 Việt Nam

HỮU THÀNH