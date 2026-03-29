Trong một tuần ở Malaysia, đại diện futsal đến từ Hà Nội sẽ có 4 trận giao hữu để hoàn thiện đội hình trước khi chính thức tham dự Giải futsal VĐQG 2026.

Futsal Thái Sơn Bắc sang Malaysia tập huấn cho mùa giải 2026.

Sáng 29-3, các cầu thủ futsal Thái Sơn Bắc đã đáp chuyến bay từ Hà Nội sang bang Johor (Malaysia), bắt đầu giai đoạn tập huấn nước ngoài chuẩn bị cho mùa giải 2026.

Cụ thể, thầy trò HLV Victor Acosta sẽ có trận giao hữu đầu tiên gặp đội chủ nhà Johor Darul Ta'zim FC vào ngày 31-3. Johor Darul Ta'zim FC đang là đội futsal mạnh nhất Malaysia khi nắm giữ chức vô địch 2 mùa gần nhất.

Sau đó, toàn đội di chuyển đến bang Selangor để tham dự Giải giao hữu Tứ hùng diễn ra từ ngày 3 đến 5-4. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt để tính điểm xếp hạng chung cuộc. Theo lịch thi đấu, Thái Sơn Bắc lần lượt chạm trán các đối thủ Selangor (Malaysia), Black Steel Papua (Indonesia) và Cosmo JNE Jakarta (Indonesia). Trong đó, Selangor đoạt vị trí á quân tại Giải futsal vô địch Malaysia 2025, còn Black Steel Papua đạt thành tích tương tự tại Giải futsal vô địch Indonesia 2025.

Chuyến đi lần này của Thái Sơn Bắc thiếu 8 cầu thủ trụ cột vì đang phục vụ cho đội tuyển futsal Việt Nam hướng đến Giải futsal Đông Nam Á 2026 gồm thủ môn Phạm Văn Tú, Trần Quang Nguyên, Từ Minh Quang, An Lâm Tới, Vũ Ngọc Ánh, Trịnh Công Đại, Nguyễn Thạc Hiếu và Nguyễn Đa Hải. Nhưng đây cũng sẽ mở ra cơ hội cho các cầu thủ khác, đặc biệt là những gương mặt trẻ, ghi điểm với HLV Victor Acosta.

Các cầu thủ Thái Sơn Bắc háo hức trước giờ khởi hành

Thông qua các cuộc so tài với CLB futsal hàng đầu Đông Nam Á, Thái Sơn Bắc sẽ “làm nóng” đội hình trước mùa giải mới, đồng thời tạo điều kiện để ban huấn luyện nâng cao chuyên môn và tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu cho cầu thủ.

Đây không phải lần đầu tiên Thái Sơn Bắc sang Malaysia tập huấn. HLV Victor Acosta cùng học trò từng sang bang Pahang đóng quân, chuẩn bị cho Giải futsal VĐQG 2024. Vì thế, chuyến trở lại Malaysia lần này của toàn đội cũng nằm trong kế hoạch chuẩn bị cho sân chơi quốc nội sẽ khởi tranh sau đây 1 tháng rưỡi.

Năm nay, thầy trò HLV Victor Acosta quyết tâm cao để có thể lật đổ sự thống trị của Thái Sơn Nam TPHCM tại Giải futsal VĐQG. Bởi CLB đăng quang ở sân chơi này có thể đại diện cho futsal Việt Nam tham dự Cúp các CLB futsal châu Á 2027.

HỮU THÀNH