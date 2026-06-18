Harry Kane tỏa sáng trong chiến thắng ra quân của đội tuyển Anh

Thủ quân Harry Kane lập cú đúp, góp công lớn giúp đội tuyển Anh vượt qua Croatia với tỷ số 4-2 trong trận ra quân tại World Cup 2026.

Harry Kane chơi xuất sắc trong chiến thắng của đội tuyển Anh ở trận ra quân World Cup 2026.

Do nằm ở bảng L, tuyển Anh được xem là đội bóng lớn cuối cùng ra sân tại World Cup 2026. Đồng thời, trận đấu của thầy trò HLV Thomas Tuchel nhận được nhiều kỳ vọng về chất lượng chuyên môn khi đối thủ của họ là Croatia, đội tuyển đều nằm trong tốp 3 ở hai kỳ World Cup gần nhất.

Dù lép vế hơn trong cách tiếp cận trận đấu, nhưng tuyển Anh lại mở tỷ số ở phút 11. Noni Madueke nhanh chân đoạt bóng trong vòng cấm Croatia trước khi bị Luka Modric phạm lỗi, mang về quả phạt đền cho "Tam sư". Kane phải thực hiện tới 2 lần mới thành công, bởi ở lần đá đầu tiên, trọng tài Clement Turpin (người Pháp) xác định thủ môn Dominik Livakovic đã di chuyển sớm khi cản phá.

Bàn thua buộc Croatia đẩy cao đội hình và gia tăng thời lượng kiểm soát bóng. Phút 36, đoàn quân của HLV Zlatko Dalic tìm được bàn gỡ. Từ tình huống nhả bóng thuận lợi của đồng đội, Martin Baturina băng lên rồi tung cú dứt điểm hiểm hóc ngoài vòng cấm, đánh bại thủ thành Jordan Pickford.

Sáu phút sau khi bị gỡ hòa 1-1, Kane tiếp tục tỏa sáng. Từ quả phạt góc bên cánh phải của Declan Rice, tiền đạo đang khoác áo Bayern Munich chọn vị trí khôn ngoan trước khi đánh đầu hiểm hóc, hoàn tất cú đúp cho riêng mình. Dẫu vậy, màn rượt đuổi tỷ số vẫn chưa dừng lại trong hiệp 1.

Từ đường chuyền bổng vào vòng cấm, Ivan Perisic đánh đầu kiến tạo để Petar Musa dứt điểm cận thành, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát lần thứ 2. Hiệp đầu tiên khép lại với tỷ số 2-2 đầy mãn nhãn cho người hâm mộ.

Sang hiệp 2, tuyển Anh bất ngờ tăng tốc ngay sau tiếng còi khai cuộc. Sức ép liên tục khiến Croatia lúng túng và phải nhận bàn thua thứ 3. Sau pha phối hợp bên cánh phải, Jude Bellingham đi bóng tốc độ rồi dứt điểm ở góc hẹp, đánh bại Livakovic để nâng tỷ số lên 3-2.

Bàn thắng của Bellingham tiếp thêm hưng phấn cho tuyển Anh. Đội bóng áo trắng liên tục tạo ra các cơ hội nguy hiểm, trong đó O'Reilly và Anthony Gordon đều có những pha đánh đầu đáng chú ý ở phút 55 nhưng không thể đánh bại Livakovic. "Tam sư" thể hiện bộ mặt hoàn toàn khác trong hiệp 2, đặc biệt là sự chắc chắn nơi hàng phòng ngự. Bên phía Croatia, lão tướng Luka Modric bị thay ra sau 58 phút thi đấu khá mờ nhạt.

Đến phút 85, tuyển Anh khép lại ngày thi đấu thăng hoa bằng bàn thắng thứ 4. Từ đường chuyền mở biên của Bukayo Saka, Marcus Rashford có khoảng trống để tung cú cứa lòng đẹp mắt, ấn định chiến thắng 4-2 cho "Tam sư".

Kết quả này đưa thầy trò HLV Thomas Tuchel tạm dẫn đầu bảng L trước khi 2 đối thủ còn lại là Ghana và Panama chạm trán nhau vào lúc 6 giờ sáng nay (giờ Việt Nam).

HỮU THÀNH