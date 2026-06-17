Cựu HLV đội Nam Định: Tôi không do dự dù chỉ 1 giây để tiếp quản đội tuyển Tunisia

HLV Herve Renard xem những hoàn cảnh khó khăn là động lực trong sự nghiệp cầm quân, vì thế ông khẳng định “không do dự dù chỉ 1 giây” khi nhận lời dẫn dắt Tunisia, đội tuyển vừa trải qua thất bại nặng nề ở trận ra quân World Cup 2026.

Liên đoàn Bóng đá Tunisia (FTF) tổ chức họp báo ra mắt tân HLV Herve Renard. ẢNH: FTF

Liên đoàn Bóng đá Tunisia (FTF) đã chính thức bổ nhiệm HLV Herve Renard làm thuyền trưởng đội tuyển quốc gia, chỉ một ngày sau khi sa thải đồng nghiệp Sabri Lamouchi vì thất bại nặng nề 1-5 trước Thụy Điển tại trận ra quân bảng F World Cup 2026.

Trong buổi ra mắt tại Monterrey (Mexico) tối 16-6 (giờ địa phương), HLV Renard khẳng định ông không hề đắn đo khi nhận lời dẫn dắt đội bóng Bắc Phi ở thời điểm đầy khó khăn. “Khi FTF liên hệ với tôi, tôi đã không do dự dù chỉ 1 giây. Đây là một thử thách không hề dễ dàng, nhưng là một thử thách đầy động lực”, ông nói.

Theo FTF, hợp đồng của nhà cầm quân 57 tuổi có hiệu lực đến hết hành trình của Tunisia tại World Cup 2026. Sau giải đấu, hai bên sẽ đánh giá khả năng tiếp tục gắn bó dựa trên kết quả đạt được.

Ngay sau khi đặt chân đến Monterrey từ Paris (Pháp), HLV Renard đã có cuộc gặp ngắn với các tuyển thủ Tunisia và trực tiếp chỉ đạo buổi tập đầu tiên. Nhà cầm quân người Pháp cho biết bầu không khí trong đội vẫn tích cực bất chấp cú sốc ở trận mở màn.

“Tôi chỉ nói với các cầu thủ rằng chúng ta phải ngẩng cao đầu và tiếp tục tiến lên. Các bạn đang đại diện cho đất nước Tunisia, đó vừa là vinh dự vừa là trách nhiệm. Chúng ta cần thể hiện tốt hơn rất nhiều so với trận đấu đầu tiên”, ông nhấn mạnh.

Với người hâm mộ bóng đá Việt Nam, HLV Renard là cái tên không xa lạ. Ông từng có quãng thời gian ngắn dẫn dắt Nam Định tại V-League 2004 trước khi tạo dựng tên tuổi trên đấu trường quốc tế. Dấu ấn lớn nhất của ông đến từ hai chức vô địch CAN Cup cùng Zambia năm 2012 và Bờ Biển Ngà năm 2015. Bên cạnh đó, Renard cũng sở hữu kinh nghiệm dày dạn ở các kỳ World Cup. Ông từng dẫn dắt Morocco tại World Cup 2018 và gây tiếng vang cùng Saudi Arabia tại World Cup 2022 khi đánh bại Argentina 2-1 ở trận ra quân. Đó cũng là thất bại duy nhất của Lionel Messi và đồng đội trên hành trình đăng quang tại Qatar.

Sau khi rời Saudi Arabia, HLV Renard chuyển sang dẫn dắt tuyển nữ Pháp tại World Cup nữ 2023 và Olympic Paris 2024 trước khi trở lại nắm tuyển nam Saudi Arabia. Tunisia là thử thách mới nhất trong sự nghiệp nhiều dấu ấn của chiến lược gia người Pháp.

HLV Renard cũng dành sự cảm thông cho người tiền nhiệm Sabri Lamouchi, người ông có mối quan hệ thân thiết ngoài đời. “Như người ta thường nói, bạn không thể sa thải cả đội bóng, vì vậy người phải chịu trách nhiệm sẽ là huấn luyện viên”, ông Renard chia sẻ.

Nhiệm vụ trước mắt của HLV Renard là giúp Tunisia hồi sinh trong cuộc đối đầu với Nhật Bản vào ngày 21-6 tới. Dù Nhật Bản đã cầm hòa Hà Lan tỷ số 2-2 và đang là đội tuyển mạnh nhất châu Á, HLV Renard khẳng định Tunisia cần tập trung cải thiện chính mình nếu muốn nuôi hy vọng giành vé vào vòng đấu loại trực tiếp World Cup 2026.

Tin liên quan Cựu HLV đội Nam Định trở lại làm việc tại World Cup

HỮU THÀNH