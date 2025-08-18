Hai trận giao hữu với Tây Ban Nha và Keyna sẽ giúp các tuyển thủ Việt Nam tự tin hơn trước khi dự giải thế giới

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cho biết 2 trận đấu giao hữu là cơ hội tốt để các cầu thủ Việt Nam chuẩn bị kỹ hơn trước khi dự giải vô địch thế giới 2025.

Cầu thủ bóng chuyền nữ Việt Nam đã sẵn sàng hướng đến giải vô địch thế giới 2025. Ảnh: AVC

Ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam không thể chia sẻ nhiều về sự chuẩn bị chuyên môn hướng đến tham dự giải vô địch thế giới 2025. Tại nhà thi đấu Đông Anh (Hà Nội) sau buổi tối giao hữu với đội nữ Tây Ban Nha, ông Kiệt cho biết mình tin vào khả năng thi đấu của 14 tuyển thủ và họ sẽ đạt phong độ tốt nhất khi thi đấu tại Thái Lan sắp tới.

Yêu cầu trên hết, 14 tuyển thủ không được sơ sảy dính chấn thương. Thời điểm thi đấu giải vô địch thế giới 2025 đã cận kề nên cầu thủ phải giữ sức khỏe cho bản thân.

Chính vì vậy, trận giao hữu với đội Tây Ban Nha là cuộc kiểm tra chuyên môn sơ bộ của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cho từng vị trí. Trận đấu tiếp theo với đội Kenya (ngày 19-8), ban huấn luyện sẽ tiếp tục rà soát những điểm yếu cần khắc phục.

Sau trận đấu với đội Tây Ban Nha (tối 17-8), trợ lý HLV Nguyễn Ngọc Hoa đã trả lời báo chí: “Cầu thủ châu Âu như đội Tây Ban Nha có lối chơi tốc độ. Do vậy, cầu thủ Việt Nam được cảm nhận các tình huống từ cách chơi của bạn để rút kinh nghiệm, hoàn thiện phòng thủ bước một, trước khi sang Thái Lan thi đấu chính thức. Đây là trận đấu giao hữu, các ban huấn luyện có những yêu cầu riêng về chuyên môn”.

Ngày 20-8, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ sang Thái Lan tham dự giải vô địch thế giới. Giới chuyên môn hiểu rằng sự chuẩn bị chuyên môn đã hoàn tất. Bây giờ, chúng ta chờ đợi cầu thủ Việt Nam thể hiện tốt nhất phong độ trên sân. Ba đối thủ gồm Ba Lan, Đức, Kenya là những đội bóng mạnh, sở hữu trường phái chuyên môn khác nhau và có cầu thủ đạt trình độ vượt trội đập bóng ghi điểm. Tuy nhiên, ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam xác định đây là cuộc tranh tài thể hiện hình ảnh bóng chuyền Việt Nam. Vì lẽ đó, từng thành viên phải quyết tâm tranh tài hết khả năng của mình.

Hai năm trước, không nhiều ý kiến nhận định đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có thể tạo bất ngờ tại giải vô địch châu Á 2023. Tuy nhiên kết thúc giải đấu, chúng ta đã đứng hạng 4. Nối tiếp kết quả trên, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam còn đứng hạng 4 tại ASIAD.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt từng phân tích rằng cầu thủ Việt Nam được tích lũy kinh nghiệm với bóng chuyền châu Âu khi đã thi đấu trước các đối thủ mạnh như Pháp (tại FIVB Challenge Cup 2023), CH Séc và Bỉ (tại FIVB Challenge Cup 2024). Do đó, cầu thủ của chúng ta có phương án chuẩn bị của mình.

Trao đổi sau trận đấu với đội Tây Ban Nha, ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam cho biết tới lúc này đội hình thi đấu giải vô địch thế giới 2025 sẽ gồm: Hoàng Thị Kiều Trinh, Phạm Thị Hiền, Nguyễn Thị Phương, Đoàn Thị Lâm Oanh, Võ Thị Kim Thoa, Trần Thị Thanh Thúy, Nguyễn Khánh Đang, Lê Thanh Thúy, Nguyễn Thị Bích Tuyền, Nguyễn Thị Trinh, Nguyễn Thị Uyên, Nguyễn Thị Ninh Anh, Vi Thị Như Quỳnh, Trần Thị Bích Thủy.

MINH CHIẾN