Hai thẻ đỏ và phạt đền trong trận Ninh Bình hòa Viettel FC

Trận cầu tâm điểm vòng 6 V-League 2025-2026 giữa đội chủ nhà Ninh Bình và Viettel FC kết thúc với tỷ số hòa 1-1. Trong đó, mỗi đội đều nhận một thẻ đỏ trực tiếp từ trọng tài FIFA Nguyễn Mạnh Hải.

Tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức gặp nhiều khó khăn khi gặp lại đội bóng cũ Viettel. ẢNH: ANH TRẦN

Trước khi bước vào vòng 6, Ninh Bình tạm dẫn đầu với 13 điểm, trong khi Viettel FC xếp thứ 4 với 2 điểm ít hơn. Trận cầu vì thế nhận được sự chú ý đông đảo từ giới chuyên môn lẫn người hâm mộ. Trước trận, phía Viettel FC đã đề nghị Ban tổ chức bố trí trọng tài nước ngoài điều hành trận đấu, nhưng trọng tài FIFA Nguyễn Mạnh Hải đã được chọn để làm nhiệm vụ.

Dù là đội khách, nhưng Viettel FC tiếp cận trận đấu tốt hơn. Tuy nhiên, tấm thẻ đỏ mà trọng tài Nguyễn Mạnh Hải rút ra cho Bùi Tiến Dũng ở phút 34 khiến thầy trò HLV Velizar Popov gặp nhiều khó khăn.

Trọng tài Nguyễn Mạnh Hải rút thẻ đỏ trực tiếp với Bùi Tiến Dũng. ẢNH: ANH TRẦN

Ông Hải xác định thủ quân của Viettel FC đã kéo Gustavo Henrique trong vòng cấm, ngăn cản cơ hội ghi bàn rõ ràng của Ninh Bình. Đội chủ nhà được hưởng phạt đền và Nguyễn Đức Chiến không phạm sai lầm trên chấm 11m để ghi bàn mở điểm. Đáng chú ý, Đức Chiến ăn mừng cuồng nhiệt dù làm tung lưới đội bóng đã đào tạo nên cầu thủ này.

Bàn thua cùng tấm thẻ đỏ của Tiến Dũng buộc Viettel FC đẩy cao đội hình với tâm thế “được ăn cả, ngã về không”. Đội khách vẫn đảm bảo được cự ly đội hình và sẵn sàng thi đấu pressing để không cho đối thủ tấn công. Đến phút 69, nỗ lực tấn công của Viettel FC được đền đáp với bàn gỡ hòa 1-1. Lucao xử lý kỹ thuật rồi chuyền ngang vào trong, từ đó mở ra cơ hội cho Đinh Xuân Tiến bắt volley đánh bại thủ môn Đặng Văn Lâm.

Tiền vệ Nguyễn Đức Chiến ăn mừng cuồng nhiệt khi ghi bàn vào lưới đội bóng cũ Viettel. ẢNH: ANH TRẦN

Bàn thắng tiếp thêm tinh thần cho Viettel FC. HLV Popov tiếp tục cho các học trò đẩy cao áp sát. Điều này khiến ngôi sao sáng nhất của Ninh Bình là Nguyễn Hoàng Đức bế tắc khi gặp lại đội bóng cũ. Khó khăn trong tấn công, Ninh Bình còn mất Geovane ở phút 90+3. Trọng tài Nguyễn Mạnh Hải, sau khi kiểm tra VAR, xác định ngoại binh của đội chủ nhà đã đánh nguội Kyle Colonna và rút thẻ đỏ trực tiếp.

Hai phút trước khi trận đấu kết thúc, Viettel FC có cơ hội để thắng ngược. Tuy nhiên, Xuân Tiến lại không thắng được Văn Lâm trong pha đối mặt, khiến đội khách ôm đầu tiếc nuối. Sự xuất sắc của Lâm "Tây" bảo toàn tỷ số hòa 1-1 cho Ninh Bình. Văn Lâm cùng đồng đội vẫn giữ chắc ngôi đầu bảng với 14 điểm sau vòng 6, trong khi Viettel FC vẫn ít hơn 2 điểm.

HỮU THÀNH