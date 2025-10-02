Đợt hội quân “quy hoạch” cho SEA Games 33

Tiếp đón Nepal ở hai trận tiếp theo thuộc vòng loại Asian Cup 2027, đội tuyển Việt Nam không chỉ hướng đến mục tiêu giành 6 điểm tuyệt đối, mà còn xem đây là hành trang để các tuyển thủ U23 chuẩn bị cho SEA Games 33 vào cuối năm nay.

Tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn trở lại đội tuyển Việt Nam. ẢNH: TÂM HÀ

Trong số 24 cầu thủ được HLV Kim Sang-sik triệu tập cho đợt FIFA Days tháng 10, có đến 8 gương mặt đủ điều kiện dự SEA Games 33. Đây là đợt hội quân có số lượng đông đảo cầu thủ U23 nhất kể từ khi ông Kim tiếp quản đội tuyển Việt Nam. Tất cả các tài năng trẻ này đã cùng nhà cầm quân người Hàn Quốc vô địch Giải U23 Đông Nam Á 2025 và giành vé dự vòng chung kết Giải U23 châu Á 2026.

Tức là năng lực của nhóm cầu thủ U23 này đã được kiểm chứng, và họ cần một môi trường tốt hơn để thúc đẩy sự phát triển. Việc đưa các tuyển thủ U23 lên tập cùng các đàn anh không chỉ giúp đội tuyển Việt Nam có thêm luồng gió mới, mà còn nâng cao chuyên môn cho các học trò với mục tiêu giành huy chương vàng SEA Games và xa hơn là vòng chung kết Giải U23 châu Á 2026.

Trong đó, tiền vệ Khuất Văn Khang và thủ môn Trần Trung Kiên được HLV Kim Sang-sik “quy hoạch” từ lâu. Cả hai từng cùng đội tuyển Việt Nam đăng quang tại ASEAN Cup 2024, và tiếp tục giữ vững phong độ để trở thành trụ cột không thể thay thế tại U23 Việt Nam. Nhưng ở đợt tập trung lần này, cả Văn Khang và Trung Kiên nhận kỳ vọng lớn hơn là phải cạnh tranh suất đá chính. Đặc biệt với Trung Kiên, sau khi hai đàn anh Nguyễn Filip và Nguyễn Đình Triệu vắng mặt, Đặng Văn Lâm được xem là đối thủ lớn nhất của thủ môn HA.GL trong cuộc đua trấn giữ khung gỗ.

Trong khi đó, màn tái xuất của cặp tiền đạo Nguyễn Đình Bắc và Nguyễn Thanh Nhàn trong màu áo đội tuyển Việt Nam nhận được nhiều sự chú ý. Đình Bắc và Thanh Nhàn từng lần đầu góp mặt dưới thời HLV Philippe Troussier, tuy nhiên cả hai còn thiếu kinh nghiệm nên không thể trụ lại ở các đợt tập trung tiếp theo. Việc Châu Ngọc Quang dính chấn thương chỉ là một phần lý do để HLV Kim Sang-sik trao cơ hội cho Xuân Bắc và Thanh Nhàn, bởi sự trưởng thành tại CLB chủ quản và U23 Việt Nam đã giúp cả hai xứng đáng được trở lại.

Tuy nhiên, bốn cầu thủ hoàn toàn mới gồm cặp trung vệ Nguyễn Hiểu Minh, Nguyễn Nhật Minh, hậu vệ trái Nguyễn Phi Hoàng và tiền vệ trung tâm Nguyễn Xuân Bắc mới chính là những hy vọng cho tương lai gần.

Thủ môn Trần Trung Kiên được kỳ vọng sẽ có trận bắt chính đầu tiên cho đội tuyển Việt Nam

Sự xuất hiện của Hiểu Minh và Nhật Minh mang đến sự trẻ trung và tươi mới cho hệ thống phòng ngự trong bối cảnh các cựu binh như Đỗ Duy Mạnh, Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Thành Chung, Bùi Hoàng Việt Anh... hoặc đang sa sút phong độ, hoặc thường xuyên chấn thương, hoặc đã bước sang bên kia sườn dốc sự nghiệp.

Còn Phi Hoàng sẽ tạo ra sự cạnh tranh với Nguyễn Văn Vĩ, người đang đánh rơi phong độ trong màu áo Nam Định. Trường hợp Xuân Bắc được chọn ở vị trí trung tâm thay vì những cái tên quen thuộc hơn ở U23 Việt Nam như Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Thái Sơn hay cả đàn anh Võ Hoàng Minh Khoa cho thấy HLV Kim Sang-sik đã nhận ra tố chất đặc biệt từ cầu thủ quê Phú Thọ này.

Sau danh hiệu vô địch Giải U23 Đông Nam Á 2025 và thành công tại vòng loại Giải U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam cần tiếp tục đổi mới, làm mới chính mình để giữ vững vị thế khi bước vào hành trình chinh phục SEA Games 33 sắp tới. Chính HLV Kim Sang-sik cũng thừa nhận các học trò cần hoàn thiện hơn nữa bản thân để hướng đến giải đấu tổ chức trên đất Thái Lan vào cuối năm.

Dù không mang hàm ý chủ quan, đội tuyển Việt Nam vẫn được đánh giá vượt trội hoàn toàn so với Nepal ở vòng loại Asian Cup tới đây. Nên những dịp thế này là cơ hội không thể tốt hơn để HLV Kim Sang-sik thử nghiệm đội hình và trao cơ hội ra sân cho các tuyển thủ U23. Điều này càng trở nên quan trọng khi SEA Games 33 chỉ còn chưa đầy hai tháng nữa sẽ khởi tranh. Tuy nhiên, những Xuân Bắc, Nhật Minh, Hiểu Minh... sẽ cần thể hiện sự nỗ lực và quyết tâm cao nhất nhằm ghi dấu ấn trong lần ra mắt đội tuyển Việt Nam.

HỮU THÀNH