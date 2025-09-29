V-League 2025-2026 tách nhóm sau vòng 5

Các CLB ở nhóm trên tận dụng việc chỉ phải gặp những đối thủ “chiếu dưới” hoặc đang sa sút phong độ để sớm nhấn ga tăng tốc trong cuộc đua vô địch V-League 2025-2026.

Ninh Bình đứt mạch toàn thắng từ đầu V-League dù Hoàng Đức vẫn ghi bàn. ẢNH: MINH HOÀNG

Chật chội ở nhóm đầu bảng

Nhóm ba đội dẫn đầu gồm Ninh Bình, CAHN và Công an TPHCM đều cùng có 13 điểm, khác biệt giữa họ chỉ là chỉ số bàn thắng/bàn thua. Trong khi đó, CLB xếp thứ 4 là Viettel FC chỉ kém tốp 3 đúng 2 điểm, và Bùi Tiến Dũng cùng đồng đội sẽ chạm trán chính Ninh Bình ở vòng 6 tới.

Với khoảng cách sít sao như vậy, chỉ 1 điểm giành được sau mỗi vòng cũng có thể làm thay đổi thứ hạng giữa các đội trong nhóm đầu.

Ngay cả Hải Phòng, CLB đang xếp thứ 5, cũng vừa nâng tổng điểm lên con số 8. Thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm có đủ cơ sở để trở thành “ngựa ô” nếu tiếp tục thể hiện phong độ như trong trận hòa 2-2 với Ninh Bình cuối tuần qua.

Cũng nhờ Hải Phòng chặn đứng mạch thắng từ đầu mùa của Ninh Bình mà cuộc đua vô địch trở nên hấp dẫn và khó lường chỉ sau 5 vòng.

Tân binh Ninh Bình đang dần cảm nhận được sự khắc nghiệt của hạng đấu cao nhất bóng đá Việt Nam. Dù có tới hai lần vươn lên dẫn trước, Nguyễn Hoàng Đức cùng đội vẫn không thể giữ lại chiến thắng. Điều này cho thấy kinh nghiệm và bản lĩnh là điều mà đội tân binh này vẫn cần trau dồi thêm.

Tiền đạo Tiến Linh đã ghi bàn 2 trận liên tiếp. ẢNH: ANH TRẦN

Càng tiến sâu vào giải, tính cạnh tranh của V-League càng lộ rõ, khi các CLB dần bắt nhịp và ổn định lối chơi. HLV Chu Đình Nghiêm của Hải Phòng cũng thẳng thắn chia sẻ về cách họ đã "bắt bài" Ninh Bình, và chắc chắn những đội bóng khác sẽ phân tích trận hòa này để rút ra bài học khi đối đầu với tân binh của giải.

Lịch 2 vòng tới của Ninh Bình cũng không hề dễ chịu, vì sau khi gặp Viettel FC thì họ lại đụng Hà Nội FC.

Vòng 5 khép lại vào cuối tuần qua cũng chứng kiến niềm vui cho Hà Nội FC. Vượt qua áp lực, Nguyễn Văn Quyết cùng đồng đội đã ngược dòng đánh bại Thanh Hóa để có được chiến thắng đầu tiên ở mùa giải mới. Hai tuyển thủ Phạm Xuân Mạnh và Nguyễn Hai Long cùng tỏa sáng, quan trọng các ngoại binh đã ghi bàn trở lại, giúp Hà Nội FC tìm lại sự tự tin.

Đội bóng của bầu Hiển vẫn giữ thói quen khởi đầu chậm, rồi tăng tốc ở giữa chặng cho đến phần nước rút. Từ năm 2010 đến nay, Hà Nội FC nếu không vô địch thì cũng luôn có mặt trong top 3 chung cuộc. Do đó, dù hiện tại mới chỉ có 5 điểm, vẫn chưa thể loại Hà Nội FC ra khỏi cuộc đua vô địch mùa này.

Các đội đua trụ hạng dần lộ diện

Cùng tận hưởng niềm vui chiến thắng đầu tiên còn có Đà Nẵng. Thầy trò HLV Lê Đức Tuấn vượt khó trên sân Bình Dương để đẩy Becamex TPHCM lún sâu trong cơn khủng hoảng. Đà Nẵng đã có 5 điểm, tạo ra khoảng cách 3 điểm so với nhóm cầm đèn đỏ.

Hà Nội FC vượt qua đội cuối bảng Thanh Hóa để có chiến thắng đầu tiên. ẢNH: MINH HOÀNG

Trong khi đó, Becamex TPHCM với thất bại thứ 4 liên tiếp chỉ còn hơn vị trí đá play-off hiện do HAGL nắm giữ đúng 1 điểm.

Thanh Hóa vẫn chưa thoát khỏi vị trí “đội sổ”. Dù có cùng 2 điểm như HAGL, nhưng đội bóng xứ Thanh đã thi đấu nhiều hơn 1 trận. Ở vòng 6 tới, Thanh Hóa sẽ chạm trán Becamex TPHCM trong trận đấu được xem là “chung kết ngược”. Không loại trừ khả năng sẽ có HLV từ chức nếu thất bại xảy ra ở cặp đấu này, trong đó áp lực chiến thắng với HLV Choi Won-kwon (Thanh Hóa) lớn hơn khi ông có lợi thế sân nhà.

Giữa tuần này cũng sẽ diễn ra một trận “chung kết ngược” khác giữa HAGL và SLNA. Đội bóng xứ Nghệ đang có 4 điểm, nhưng vừa nói lời chia tay HLV Phan Như Thuật sau thất bại ngược 2-3 trước Công an TPHCM. Ban lãnh đạo đội chủ sân Vinh buộc phải hành động với hy vọng “thay tướng đổi vận”. Dĩ nhiên, SLNA có cơ sở giành điểm trên sân Pleiku khi HAGL sau 4 trận vẫn chưa ghi nổi 1 bàn thắng.

Cùng với tân binh PVF-CAND, đội mới có 5 điểm, cuộc đua tránh 1,5 suất xuống hạng đang dần lộ diện những ứng viên, dù giải mới chỉ đi qua 5 vòng.

HỮU THÀNH