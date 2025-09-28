Bóng đá trong nước

Nhà cầm quân thứ 2 dừng bước ở V-League 2025-2026

Thêm một nhà cầm quân rời ghế HLV trưởng tại V-League 2025-2026 khi mùa giải chỉ mới trôi qua được 5 vòng, lần này là HLV Phan Như Thuật ở SLNA. Sức nóng từ các khu kỹ thuật cứ gia tăng qua từng vòng đấu.

HLV Phan Như Thuật
Quyết định xin nghỉ của HLV Phan Như Thuật đến từ sau trận thua ngược 2-3 trước CLB Công an TPHCM trên sân Vinh hôm 27-9. Trận đấu mà SLNA khởi đầu tốt với 2 bàn thắng dẫn trước, nhưng họ đã không bảo toàn được chiến thắng. Đây là trận thứ 2 liên tiếp SLNA đánh rơi chiến thắng dù dẫn bàn trước, ở vòng 4 họ cũng dẫn bàn trước trong cuộc so tài với Hà Tĩnh nhưng cuối cùng chỉ giành được 1 điểm. Từ trận thua Công an TPHCM đã giữ chân SLNA ở vị trí 11/14 trên bảng xếp hạng với 4 điểm.

Từ sức ép của khán giả nhà, HLV Như Thuật đã có nguyện vọng xin rút lui. Lãnh đạo CLB SLNA gấp rút tìm kiếm HLV để thay thế, có nhiều ứng viên đang trong tầm ngắm của lãnh đạo đội bóng xứ Nghệ và việc tìm HLV am hiểu về bóng đá SLNA luôn ưu tiên hàng đầu. Có tin là cựu HLV CLB Hà Tĩnh, ông Nguyễn Thành Công cũng là ứng viên sáng giá.

Như vậy sau 5 vòng đấu, V-League 2025-2026 đã chứng kiến 2 nhà cầm quân rời ghế. Trước đó là HLV người Nhật Bản, Makoto Teguramori trở thành cựu HLV Hà Nội FC sau vòng 3.

CAO TƯỜNG

