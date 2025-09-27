Becamex TPHCM đánh rơi chiến thắng trên sân nhà

Dẫn bàn khá sớm, ngay vào phút thứ 4, nhưng Becamex TPHCM đã không bảo toàn được chiến thắng khi để thua Đà Nẵng 1-2 ngay trên sân nhà trong cuộc so tài vào tối 27-9 ở vòng 5 V-League 2025-2026.

Becamex TPHCM ghi bàn mở tỷ số ngay vào phút thứ 4. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Cả hai đội vốn cùng có phong độ sa sút trong thời gian qua và lận đận ở khu vực cuối bảng nên hướng đến mục tiêu giành trọn 3 điểm ở cuộc so tài được đánh giá cân sức này.

Các cầu thủ Becamex TPHCM nhập cuộc rất tốt với lối chơi tấn công nhanh và phút thứ 4 đã kịp vươn lên dẫn 1-0 từ pha ghi bàn của Oduenyi. Bàn thắng đã giúp đội chủ nhà hưng phấn và tiếp tục duy trì thế trận tấn công, tạo sức ép lớn trong vòng 16m50 của đội khách.

Nhiều cơ hội nhân đôi cách biệt trôi qua trước mũi giày các chân sút Becamex TPHCM, trong đó phải nói đến sự xuất sắc của thủ môn Văn Biểu bên phía đội khách. Tấn công nhiều nhưng không ghi thêm bàn thắng, Becamex TPHCM đã trả giá bởi bàn thua ở phút 27 từ cú đánh đầu gỡ hòa 1-1 của Makaric sau đường chuyền đẹp của Phi Hoàng.

Nhưng đội chủ nhà đã không bảo toàn được chiến thắng chung cuộc

Trận đấu trở nên sôi nổi hơn khi hai đội cùng chủ động đẩy cao tốc độ trận đấu. Phút 60, cổ động viên đội khách đã có dịp reo hò khi Makaric bị ngã trong vòng 16m50 đội Becamex TPHCM sau tình huống tranh bóng, nhưng VAR đã xác định không có phạm lỗi. Đến phút 80, thủ môn Văn Biểu bị đánh bại từ pha dứt điểm của Hugo Alves, nhưng sau khi check VAR, trọng tài đã không công nhận bàn thắng do xác định Minh Khoa phạm lỗi với thủ môn đội khách.

Kịch tính dâng cao ở phút 90 (+3) với bàn nâng tỷ số 2-1 của Makaric từ cú dứt điểm ở cự ly gần. Quãng thời gian còn lại dù rất nỗ lực nhưng Becamex TPHCM vẫn không thể lật ngược tình thế dù chỉ là trận hòa. Thua trận thứ 4 liên tiếp cũng là điều báo động với đội bóng đất Thủ.

Cũng vào tối 27-9, CLB Công an TPHCM đã ngược dòng giành chiến thắng 3-2 trên sân Vinh trước SLNA. Trận thắng đã giúp họ tạm vươn lên ngôi đầu bảng. Trận còn lại PVF chia điểm cùng HA.GL với tỷ số 0-0. Niềm vui của CLB CA TPHCM khi giành chiến thắng trên sân Vinh. ĐÌNH VIÊN

