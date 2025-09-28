Ninh Bình đứt mạch toàn thắng

Thi đấu tại “chảo lửa” Lạch Tray, đội tân binh Ninh Bình tiếp tục thể hiện phong độ tốt khi gây nhiều khó khăn cho đội chủ nhà. Hai lần họ vươn lên dẫn trước, nhưng những nỗ lực của Hải Phòng cuối cùng đưa trận đấu khép lại với tỷ số hòa.

Hoàng Đức lập công ở bàn mở tỷ số cho Ninh Bình. Ảnh: NBFC

Đội chủ nhà tiếp cận trận đấu tốt hơn, liên tục mở nhiều đợt tấn công về phía khung thành thủ môn Đặng Văn Lâm. Sự chắc chắn và tổ chức bọc lót cho nhau tốt của hàng phòng ngự đã nhiều lần giúp Ninh Bình thoát hiểm

Bị ép sân, nhưng Ninh Bình lại là đội ghi bàn dẫn trước ở phút thứ 10. Gustavo bị hậu vệ Tiến Dụng phạm lỗi trong vòng 16m50, sau khi tham khảo VAR, trọng tài đã cho Ninh Bình hưởng quả phạt 11m và thẻ vàng dành cho hậu vệ đội chủ nhà. Từ chấm phạt 11m, Hoàng Đức không bỏ qua cơ hội ghi bàn mở tỷ số cho Ninh Bình.

Hàng thủ đội Hải Phòng nhiều phen mất tập trung sau bàn thua sớm, và suýt nhận bàn thua thứ 2 ở phút 20 khi mành lưới khung thành thủ môn Đình Triệu 1 lần nữa rung lên. Lần này, VAR đã xác định có lỗi việt vị ở tiền đạo Ninh Bình nên bàn thắng không được công nhận. Đến phút bù giờ của hiệp 1, Hải Phòng kịp có bàn gỡ 1-1 từ pha lập công của Bicou.

Sang đầu hiệp 1, Ninh Bình lại vượt lên dẫn 2-1. Lần này từ siêu phẩm của ngoại binh Geovane khi thực hiện cú sút chân trái từ ngoài vòng 16m50 đánh bại thủ môn Đình Triệu.

Hải Phòng đẩy cao đội hình tấn công và có nhiều thời điểm thi đấu lấn lướt hơn. Phút 63, tỷ số một lần nữa được cân bằng từ pha lập công của Hữu Nam. Bàn thua có phần lỗi của thủ môn Văn Lâm, người đã có nhiều phen trổ tài cứu thua cho khung thành đội nhà trong trận này.

Bị chia điểm và đứt mạch toàn thắng, nhưng với 13 điểm, Ninh Bình vẫn bảo toàn được ngôi đầu bảng sau vòng 5.

CAO TƯỜNG