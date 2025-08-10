Giải vô địch quốc gia 2025: Đội tiếp sức 4x100m nữ TPHCM bỏ lỡ cơ hội giành HCV

Các VĐV của đội tiếp sức 4x100m nữ TPHCM nỗ lực mọi khả năng để giành tấm HCV tiếp theo nhưng chưa thành công.

Các VĐV thi đấu chung kết tiếp sức 4x100m nữ tại giải. Ảnh: MINH MINH

Sáng sớm ngày 10-8 trên sân vận động Hòa Xuân (Đà Nẵng), các VĐV tiếp tục tranh tài giải điền kinh vô địch quốc gia 2025.

Trong ngày thứ 2 của giải, nội dung tiếp sức 4x100m được giới chuyên môn tập trung quan tâm. Chung kết tiếp sức 4x100m nữ năm nay chỉ có 3 đơn vị tham gia gồm TPHCM, Hà Nội và Quân đội. Với đội hình gồm Đào Huỳnh Minh Ánh, Đoàn Thị Thùy Trang, Lưu Kim Phụng và Hà Thị Thu, đội TPHCM rất kỳ vọng sẽ có vị trí cao nhất trong cuộc đấu.

Ngay khi xuất phát từng lượt VĐV đã nỗ lực với tốc độ cao nhất để vượt lên phía trước. Với sự phối hợp hiệu quả trong thời điểm trao gậy và đạt nước rút quyết định, đội tiếp sức 4x100m nữ Quân đội (Nguyễn Thị Hồng Vân, Hoàng Dư Ý, Quách Thị Hồng Thúy, Bùi Thị Nguyên) đã về nhất giành HCV với thời gian 45”07. Đội Hà Nội gồm Nguyễn Thị Linh, Hoàng Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Hằng và Phùng Thị Huệ về thứ nhì nhận HCB (45”23). Đội tiếp sức của điền kinh TPHCM về thứ 3, nhận HCĐ với thời gian 45”28.

Cùng trong ngày thi đấu, giải đã xác định các đội góp mặt trong chung kết tiếp sức 4x100m nam, 4x400m nam, 4x400m nữ được tranh tài buổi chiều cùng ngày. Trong ngày thứ 2 của giải, ban tổ chức sẽ tiến hành thi đấu chung kết 100m rào nữ và 110m rào nam.

Nguyễn Trung Cường đã trở thành VĐV đầu tiên giành 2 HCV tại giải điền kinh vô địch quốc gia 2025. Chân chạy người Hà Tĩnh đã về nhất cự ly 5.000m nam với thời gian 14’43.7” (trong ngày đầu, Trung Cường đã giành HCV 3.000m chướng ngại vật). Lê Tiến Long (Hà Tĩnh) giành HCB – 14’45.7” và Mai Quý Phong (Quảng Trị) đạt HCĐ – 14’48.5”. Nội dung 5.000m nam thu hút 26 VĐV tham dự và có 2 người không hoàn thành thi đấu.

Nguyễn Trung Cường đã chia sẻ: “Tôi vẫn giữ được tốc độ của mình. Rất nhiều VĐV tham dự cự ly 5.000m là người có sức bền tốt nên tôi và đồng đội có chiến thuật hợp lý để có kết quả cao nhất. Tôi xin cám ơn các HLV và ban huấn luyện đã chuẩn bị tốt cho tôi trước khi thi đấu giải. Ngôi vô địch cự ly 5.000m nằm trong sự chuẩn bị và tính toán chuyên môn của tôi với ban huấn luyện”. Tuyển thủ cho biết mình đang rất tập trung cho chuyên môn để sẵn sàng tham dự SEA Games 33-2025 tại Thái Lan cuối năm nay.

MINH CHIẾN