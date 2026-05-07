Gần 300 tuyển thủ tranh tài môn bắn súng

Ngày 7-5, môn bắn súng trong khuôn khổ Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) TPHCM 2026 đã chính thức khởi tranh, thu hút gần 300 tuyển thủ đến từ 20 đơn vị tham gia tranh tài.

Các VĐV tranh tài ở nội dung súng trường nữ

Chương trình thi đấu môn bắn súng diễn ra từ ngày 7 đến 17-5, với 36 bộ huy chương ở các nhóm nội dung súng ngắn, súng trường và bắn đĩa bay. Trong đó, các nội dung súng ngắn và súng trường được tổ chức tại Trường bắn – Trường Đại học TDTT TPHCM, còn bắn đĩa bay thi đấu tại Trường bắn Bộ Tư lệnh Thành phố.

Chương trình thi đấu diễn ra từ ngày 7 đến 17-5

Giải đấu năm nay quy tụ nhiều gương mặt tiêu biểu của bắn súng Việt Nam như: Lê Thị Mộng Tuyền, Nguyễn Tâm Quang, Lại Công Minh, Trần Công Hiếu, Phan Công Minh, Triệu Thị Hoa Hồng… hứa hẹn mang đến những cuộc so tài đỉnh cao, hấp dẫn và giàu tính chuyên môn.

Bên cạnh ý nghĩa tranh tài, đây còn là dịp để Ban huấn luyện đội tuyển bắn súng TPHCM đánh giá chất lượng đào tạo tại các đơn vị cơ sở, qua đó tuyển chọn những vận động viên xuất sắc, chuẩn bị lực lượng cho Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 vào cuối năm.

Lê Thị Mộng Tuyền (giữa) giành HCV nội dung 10m súng trường hơi nữ

Ngay trong ngày thi đấu đầu tiên, xạ thủ Lê Thị Mộng Tuyền (phường An Hội Đông) đã tỏa sáng khi giành HCV nội dung 10m súng trường hơi nữ sở trường. Nguyễn Hà Tuấn Ngọc (phường Sài Gòn) đoạt HCB, trong khi Dương Thị Mỹ Phượng (phường Bình Thạnh) giành HCĐ.

NGUYỄN ANH