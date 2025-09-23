Futsal Đông Nam Á nhiều khả năng có 4 đội đoạt vé dự vòng chung kết châu Á

Nếu không có bất ngờ trong trận đấu giữa Việt Nam và Lebanon ở lượt trận cuối thuộc vòng loại Giải futsal châu Á 2026, khả năng cao Đông Nam Á sẽ có 4 đại diện đoạt vé dự vòng chung kết.

Đội tuyển futsal Việt Nam sớm hành trình săn vé dự vòng chung kết Giải futsal châu Á 2026 của Trung Quốc. ẢNH: ANH TRẦN

Rạng sáng 23-9 (giờ Việt Nam), lượt trận thứ 2 thuộc vòng loại Giải futsal châu Á 2026 đã khép lại. Theo đó, 12 đội tuyển sau khi đón nhận 2 thất bại tại bảng đấu của mình chính thức khép lại hành trình “săn” vé dự vòng chung kết Giải futsal châu Á 2026.

Trong 12 đội sớm dừng bước có Trung Quốc, đây cũng là đối thủ của đội tuyển futsal Việt Nam tại bảng E. Chính Phạm Đức Hòa cùng đồng đội với chiến thắng 7-2 vào tối 22-9 đã loại Trung Quốc. Trước khi thua Việt Nam, Trung Quốc cũng đón nhận thất bại 1-2 trước Lebanon, qua đó không đủ điều kiện để đi tiếp. Vì vậy, lượt trận cuối cùng của đội bóng này với Hồng Kông (Trung Quốc) chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục.

Cùng bị loại như Trung Quốc còn có 3 đại diện đến từ Đông Nam Á là Brunei, Campuchia và Timor Leste. Kết quả này không làm giới mộ điệu bất ngờ bởi đây là những đội bóng rất yếu tại châu lục.

Dẫu vậy, Đông Nam Á vẫn còn 4 đội tuyển khác đang tràn trề cơ hội đoạt vé dự vòng chung kết Giải futsal châu Á 2026. Trong đó, Việt Nam và Thái Lan với 6 điểm tuyệt đối, cùng hiệu số bàn thắng/bàn thua (+13) và (+18) lần lượt dẫn đầu bảng E và bảng B. Chỉ cần một kết quả hòa trước 2 đối thủ bị đánh giá thấp hơn là Lebanon và Hàn Quốc ở lượt trận cuối, Việt Nam và Thái Lan sẽ đoạt vé đi tiếp.

Bảng xếp hạng tạm thời dành cho các đội xếp nhì bảng sau lượt trận thứ 2

Riêng trận đấu giữa Việt Nam và Lebanon còn quyết định số phận của Myanmar và Malaysia. Hiện Myanmar và Malaysia lần lượt xếp nhì bảng H và bảng G. Sau khi trừ đi kết quả đối đầu với đội cuối bảng, hai đội bóng này có 3 điểm, nhiều hơn 2 điểm so với đội xếp nhì bảng E là Lebanon.

Theo điều lệ, 7 đội xếp nhì có thành tích tốt nhất trong 8 bảng đấu sẽ giành quyền dự vòng chung kết. Nếu Lebanon không thắng Việt Nam, đồng nghĩa Myanmar và Malaysia sẽ đi tiếp bất chấp kết quả lượt trận cuối có thế nào đi chăng nữa.

Với việc Indonesia là chủ nhà tại vòng chung kết Giải futsal châu Á 2026, futsal Đông Nam Á khả năng cao sẽ có 5 đại diện góp mặt, gồm 4 đội vượt qua vòng loại.

HỮU THÀNH