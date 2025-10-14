FIFA và ASEAN đẩy mạnh hợp tác toàn diện ở môn bóng đá

Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) và ASEAN đã làm việc trong phiên họp thứ 3 của Hội nghị quan chức cấp cao ASEAN về thể thao lần thứ 16 (SOMS-16) tại Hà Nội

Các đại biểu thảo luận trong phiên họp thứ 3 của SOMS-16. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Phiên họp thứ 3 của Hội nghị quan chức cấp cao ASEAN về thể thao lần thứ 16 (SOMS-16) tại Hà Nội diễn ra ngày 14-10 tiếp tục tổ chức nhiều nội dung thảo luận quan trọng. Trong đó, FIFA và ASEAN trao đổi về Biên bản hợp tác được ký từ năm 2019 (hết hạn tháng 10-2025). Nhiều nội dung mở rộng được thống nhất gia hạn giữa các bên.

Mục tiêu hợp tác nhằm khai thác sức mạnh của bóng đá như một công cụ thúc đẩy giáo dục, sức khỏe và sự gắn kết xã hội, qua đó đóng góp vào việc xây dựng một ASEAN năng động và bền vững.

FIFA đánh giá, chương trình bóng đá học đường - “Football for Schools” được triển khai tại 9 quốc gia ASEAN, mang bóng đá tới hàng triệu học sinh, khuyến khích tinh thần đồng đội, rèn luyện thể chất và thúc đẩy bình đẳng giới trong thể thao. FIFA và ASEAN triển khai nhiều sáng kiến trong nhóm lĩnh vực trọng tâm gồm bóng đá học đường, phát triển thể thao, thúc đẩy liêm chính thể thao và nâng cao năng lực chuyên môn.

Chương trình “FIFA Forward” do FIFA thực hiện đã đầu từ 34 triệu USD và các dự án phát triển bóng đá tại 11 quốc gia ASEAN. Đại diện Liên đoàn bóng đá Việt Nam cho biết chúng ta là một trong những quốc gia tích cực và chủ động trong Chương trình “FIFA Forward” với nhiều dự án triển khai hiệu quả.

Đại diện của chủ nhà Việt Nam tại phiên họp. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Từ Chương trình “FIFA Forward”, Việt Nam tiếp tục được hỗ trợ về cơ sở vật chất và công nghệ bao gồm sân cỏ nhân tạo đạt chuẩn FIFA, hệ thống phục hồi chấn thương, thiết bị GPS theo dõi vận động viên, đèn LED chiếu sáng, xe buýt đội tuyển và công nghệ VAR cho giải vô địch quốc gia. Trong giai đoạn 2025-2027, Việt Nam sẽ tham gia các chương trình trọng điểm gồm FIFA Talent Development Scheme (TDS), FIFA Women’s Football Development Programme và FIFA Arena, khẳng định vị thế quốc gia năng động trong hệ sinh thái bóng đá ASEAN.

Trong cuộc họp ngày 14-10, ASEAN và Tổ chức phòng chống doping quốc tế WADA đã làm việc với các nội dung liên quan về phòng, chống doping trong thể thao. Kết quả hợp tác ASEAN - WADA giai đoạn 2022-2025 được chia sẻ. Biên bản ghi nhớ hợp tác ASEAN-WADA ký ngày 14-3-2022 được gia hạn sau năm 2025, tập trung hỗ trợ các quốc gia xây dựng Tổ chức quốc gia phòng chống doping (NADO) độc lập, tuân thủ Bộ Quy tắc phòng chống doping thế giới (World Anti-Doping Code). WADA phối hợp cùng Tổ chức Khu vực Đông Nam Á về phòng chống doping (SEARADO) rà soát và hoàn thiện khung pháp lý tại các nước thành viên.

MINH CHIẾN