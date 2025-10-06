Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về thể thao lần thứ 8 Khải mạc vào ngày 15-10

Việt Nam là chủ nhà Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về thể thao lần thứ 8 (AMMS-8) và Hội nghị quan chức cấp cao về thể thao ASEAN lần thứ 16 (SOMS-16).

Việt Nam từng là chủ nhà của SOMS-15. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Theo chương trình làm việc. Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về thể thao lần thứ 8 (AMMS-8) sẽ diễn ra từ ngày 15-10 tới 17-10. Trong khi đó, Hội nghị quan chức cấp cao về thể thao ASEAN lần thứ 16 (SOMS 16) được tổ chức từ ngày 13-10 tới 15-10.

Cục TDTT Việt Nam tiếp tục rà soát công tác chuẩn bị để đảm bảo các phiên làm việc của từng Hội nghị được diễn ra tốt nhất.

Năm nay, Hội nghị tổ chức với chủ đề: “Navigating Sports – Contributing to Sustainable Development” (tạm dịch: Định hướng thể thao góp phần phát triển bền vững). Dự kiến các nội dung đưa ra làm việc liên quan đến công tác phát triển thể thao gắn với khoa học và kinh tế thể thao bao gồm Thảo luận về nghiên cứu khoa học thể thao, mô hình quản lý hiện đại, kinh tế thể thao và thể thao gắn với du lịch; Bình đẳng và hòa nhập trong thể thao - thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ, thanh niên và người khuyết tật trong các hoạt động thể thao khu vực; Bảo tồn thể thao truyền thống ASEAN, duy trì và quảng bá những giá trị đặc sắc, xem đây là bản sắc văn hóa chung của khu vực.

Dự kiến, Hội nghị sẽ thông qua 3 tuyên bố chung gồm: Tuyên bố chung AMMS-8, Tuyên bố chung AMMS+Nhật Bản lần thứ 5 và Tuyên bố chung AMMS+Trung Quốc lần thứ 2.

Đồng thời các báo cáo, văn kiện liên quan của SOMS-15 và SOMS-16, cùng kế hoạch hợp tác trong giai đoạn sau năm 2025, sẽ được xem xét thông qua. Theo kế hoạch tại AMMS-8 chủ nhà Việt Nam cùng các quốc gia thành viên ASEAN sẽ thảo luận và thông qua các kế hoạch hợp tác cụ thể, gồm: Kế hoạch hợp tác thể thao ASEAN+Nhật Bản, tập trung vào phụ nữ và thể thao, giáo dục thể chất, thể thao cho người khuyết tật và phát triển bền vững thông qua bóng đá; Kế hoạch hợp tác thể thao ASEAN+Trung Quốc trong các lĩnh vực nâng cao sức khỏe, xây dựng khu thể thao ASEAN, phát triển thể thao truyền thống. Bên cạnh đó, ASEAN cũng thúc đẩy hợp tác với nhiều đối tác khác như Hàn Quốc, FIFA, Tổ chức phòng chống Doping thế giới (WADA) và Tổ chức phòng chống doping khu vực (SEARADO).

MINH CHIẾN