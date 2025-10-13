Hội nghị quan chức cấp cao ASEAN về thể thao thể thao lần thứ 16 trao đổi nhiều nội dung quan trọng

Hội nghị quan chức cấp cao ASEAN về thể thao lần thứ 16 (SOMS-16) do Việt Nam làm chủ nhà đã khai mạc sáng ngày 13-10 tại Hà Nội.

Hội nghị đã khai mạc ngày 13-10 tại Hà Nội. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Hội nghị quan chức cấp cao ASEAN về thể thao lần thứ 16 (SOMS-16) và Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về thể thao lần thứ 8 (AMMS-8) cùng các Hội nghị liên quan với chủ đề: “Định hướng thể thao góp phần phát triển bền vững” chính thức khai mạc.

Hội nghị mang ý nghĩa quan trọng để các đại biểu tham dự gồm Bộ trưởng, Thứ trưởng, người đứng đầu cơ quan thể thao các quốc gia ASEAN và Timor Leste cùng các quan chức cấp cao trong lĩnh vực thể thao khu vực trao đổi các nội dung liên quan.

Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam – ông Nguyễn Danh Hoàng Việt khẳng định: ““Định hướng thể thao góp phần phát triển bền vững” thể hiện tầm nhìn chung của ASEAN trong việc đưa thể thao trở thành động lực cho sức khỏe, sự đoàn kết và phát triển xã hội. Thể thao không chỉ là huy chương hay thành tích, mà còn là biểu hiện của con người, văn hóa và sự gắn kết. Với tinh thần một ASEAN đoàn kết, năng động, tôi tin rằng sự đồng lòng của các quốc gia thành viên sẽ giúp chúng ta xây dựng cộng đồng thể thao ASEAN sáng tạo, bền vững, góp phần vào sự thịnh vượng chung của khu vực…”.

Các chương trình làm việc sẽ kéo dài từ ngày 13 tới 17-10. Nội dung của ngày 13-10 sẽ thảo luận các quyết định liên quan của các Hội nghị ASEAN khác kể từ SOMS-15; các vấn đề phát sinh từ SOMS-15…

Hội nghị đã thông qua chương trình nghị sự với nhiều nội dung. Trong đó có đánh giá cuối kỳ Kế hoạch hành động ASEAN về thể thao giai đoạn 2021–2025. Biên bản ghi nhớ ASEAN–FIFA được làm việc cụ thể. Ngoài ra, các đại biểu cũng cập nhật tiến trình triển khai Trung tâm huấn luyện thể thao thành tích cao ASEAN tại Malaysia. Đây được đánh giá là dự án quan trọng để nâng tầm thể thao của khu vực. Trong chương trình làm việc tiếp theo của ngày 13-10, SOMS-16 dành thời gian kỷ niệm Ngày thể thao ASEAN. Quốc gia chủ nhà Thái Lan cũng sẽ báo cáo công tác chuẩn bị SEA Games 33-2025 và ASEAN Para Games.

Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam - ông Nguyễn Danh Hoàng Việt (trái) tại Hội nghị. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Việc đăng cai AMMS-8 ngoài trách nhiệm trong cơ chế hợp tác thể thao ASEAN còn là cơ hội quan trọng để Việt Nam khẳng định vai trò, uy tín quốc tế, quảng bá hình ảnh đất nước, con người và thể thao Việt Nam tới bạn bè khu vực; Tăng cường tình hữu nghị, sự hiểu biết lẫn nhau trong cộng đồng ASEAN.

Hội nghị là dịp quảng bá hình ảnh, du lịch của Việt Nam ra bạn bè quốc tế. Đây còn là dịp Việt Nam triển khai hiệu quả các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về đối ngoại đa phương, theo tinh thần Kết luận số 59-KL/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 25-CT/TW của Ban Bí thư và Quyết định số 161/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

MINH CHIẾN