Việt Nam sẵn sàng tổ chức Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về thể thao lần thứ 8-2025

Bộ VH-TT-DL và Cục TDTT Việt Nam đã thông tin chính thức công tác chuẩn bị Hội nghị quan chức cấp cao ASEAN về thể thao lần thứ 16 (SOMS-16) và Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về thể thao lần thứ 8 (AMMS-8) tại Việt Nam.

Các đại biểu tham dự phiên họp báo chí thông tin về Hội nghị tại Hà Nội. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Chiều ngày 9-10 tại Hà Nội, Bộ VH-TT-DL và Cục TDTT Việt Nam đã thông tin cụ thể công tác chuẩn bị các Hội nghị trong chương trình làm việc của Hội nghị quan chức cấp cao ASEAN về thể thao lần thứ 16 (SOMS-16) và Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về thể thao lần thứ 8 (AMMS-8) do Việt Nam làm chủ nhà.

Các chương trình làm việc sẽ xuyên suốt với chủ đề “Navigating Sports - Contributing to Sustainable Development” (tạm dịch: Định hướng Thể thao góp phần phát triển bền vững) diễn ra từ ngày 13-10 tới 17-10.

Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam – ông Nguyễn Danh Hoàng Việt cho biết: “Đăng cai tổ chức Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về thể thao và các Hội nghị liên quan là dịp khẳng định vai trò, vị thế của Việt Nam trong khu vực, đồng thời thúc đẩy hợp tác thể thao ASEAN. Đây cũng là cơ hội giúp Việt Nam tiếp cận kinh nghiệm quản lý, mô hình phát triển và nguồn lực quốc tế. Các lĩnh vực như: Khoa học thể thao, giáo dục thể chất, thể thao cho người khuyết tật và thể thao học đường sẽ được thúc đẩy thông qua hợp tác quốc tế, từ đó nâng cao năng lực toàn diện của thể thao Việt Nam và các Hội nghị liên quan năm 2025 tại Việt Nam”.

Ban tổ chức cho biết, Hội nghị sẽ thông qua nhiều tuyên bố chung và các văn kiện quan trọng, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch hành động về thể thao ASEAN giai đoạn 2021-2025. Đồng thời, thảo luận và xây dựng phương hướng, kế hoạch hoạt động thể thao ASEAN giai đoạn tiếp theo, thông qua kết quả các Hội nghị quan chức cấp cao ASEAN về thể thao; Xây dựng kế hoạch hợp tác thể thao ASEAN với Nhật Bản, Trung Quốc và các đối tác khác. Ngoài ra, các báo cáo, văn kiện liên quan của SOMS-15 và SOMS-16, cùng kế hoạch hợp tác trong giai đoạn sau năm 2025, cũng được xem xét và thông qua.

Sự tập trung tại AMMS-8 là phối hợp với Ban thư ký ASEAN góp ý các văn kiện, thúc đẩy hợp tác với nhiều đối tác khác như: Hàn Quốc, Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA), Tổ chức Phòng chống Doping quốc tế (WADA) và Tổ chức phòng chống doping khu vực Đông Nam Á (SEARADO).

Chủ nhà Việt Nam cho biết công tác chuẩn bị cơ sở cho Hội nghĩ sẵn sàng để các phiên làm việc diễn ra đảm bảo nhất.

