Hội nghị trưởng đoàn ASIAD 20 lần thứ nhất thảo luận nhiều nội dung tích cực

Các chương trình làm việc của chủ nhà Nhật Bản về công tác chuẩn bị ASIAD 20 năm 2026 đã và đang được đưa ra tại Hội nghị trưởng đoàn lần thứ nhất.

Hội nghị trưởng đoàn ASIAD 20 lần thứ nhất đang diễn ra tại Nhật Bản. Ảnh: OCA

Hội nghị trưởng đoàn ASIAD 20 lần thứ nhất đang diễn ra tại thành phố Nagoya (Nhật Bản). Đây là chương trình làm việc chính thức đầu tiên để Ban tổ chức chủ nhà Nhật Bản thông báo nhiều nội dung tới các quốc gia về Đại hội. Tham dự Hội nghị có đại diện Hội đồng Olympic châu Á (OCA), Ban tổ chức chủ nhà và đại diện 43 đoàn thể thao. Thể thao Việt Nam có đại diện tham gia Hội nghị trưởng đoàn ASIAD 20 lần thứ nhất.

Trong các phiên làm việc, nội dung và chương trình thi đấu ASIAD 20, công nghệ giúp đổi mới Đại hội, sự đảm bảo an ninh an toàn cho các đoàn thể thao… Ngoài ra, công tác hậu cần, giao thông, nơi ăn ở phục vụ từng đoàn tại ASIAD 20 đã được chủ nhà thông tin.

Trong 4 ngày làm việc (từ 23 tới 26-9), Ban tổ chức sẽ bố trí để đại diện các đoàn thể thao tham quan thực tế nhiều địa điểm tổ chức thi đấu ASIAD 20 tại các thành phố Nagoya, Izu và Tokyo. Theo chia sẻ, dự kiến chủ nhà Nhật Bản sẽ không làm Làng VĐV tại kỳ Á vận hội này.

Đáng chú ý, Ban tổ chức đã tiến hành lễ đếm ngược 1 năm trước khi ASIAD 20 khởi tranh vào ngày 23-9 tại tháp truyền hình Nagoya (Nagoya TV Tower). Chương trình thi đấu chính thức ASIAD 20 tổ chức từ ngày 19-9 đến 4-10-2026.

ASIAD 20 đã công bố 41 môn thể thao chính thức gồm thể thao dưới nước (bơi, nhảy cầu, bơi nghệ thuật, bóng nước), bắn cung, điền kinh, cầu lông, bóng chày-bóng mềm, bóng rổ (5x5, 3x3), boxing, nhảy breaking, canoe/kayak, võ thuật đối kháng (jujitsu, kurash, MMA), cricket, xe đạp (đường trường, BMW, lòng chảo, địa hình), đua ngựa nghệ thuật, thể thao điện tử - Esports, đấu kiếm, bóng đá, golf, thể dục (TDDC, thể dục nghệ thuật, trampoline), bóng ném, hockey, judo, kabaddi, karate, 5 môn hiện đại – pentathlon, rowing, bóng bầu dục, sailing, cầu mây, bắn súng, trượt ván, leo núi thể thao, squash, lướt ván, bóng bàn, taekwondo, quần vợt (quần vợt, quần vợt mềm), bóng chuyền (trong nhà, bãi biển), cử tạ, vật, wushu. Chương trình thi đấu có 460 bộ huy chương.

MINH CHIẾN