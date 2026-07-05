FIFA Blogger Nguyễn Nam Hiếu - Người kể chuyện Việt Nam giữa ngày hội World Cup

Blogger Nguyễn Nam Hiếu, người được cộng đồng yêu bóng đá biết đến với cái tên thân mật Brasil Nguyễn, đang sống những ngày đặc biệt nhất trong hành trình theo đuổi niềm đam mê trái bóng tròn. Anh trở thành FIFA Blogger đầu tiên của Việt Nam có mặt tác nghiệp tại World Cup 2026, không chỉ để kể những câu chuyện về bóng đá, mà còn trở thành cầu nối đưa hình ảnh con người và đất nước hình chữ S đến với bạn bè quốc tế.

FIFA Blogger Nguyễn Nam Hiếu tác nghiệp tại World Cup 2026. ẢNH: NVCC

Người kể chuyện Việt Nam giữa ngày hội World Cup

Từ Tây bán cầu, với múi giờ lệch gần 12 tiếng, dù bận rộn với công việc tác nghiệp tại World Cup 2026, blogger Nguyễn Nam Hiếu vẫn dành cho người viết khoảng thời gian khá dài để trải lòng về hành trình đặc biệt mà anh đang trải qua. Chàng trai 31 tuổi mở đầu câu chuyện từ gần 2 năm trước, thời điểm bắt đầu chuẩn bị hồ sơ gửi đến FIFA. Từng chuyến đi, những nội dung về bóng đá, kinh nghiệm tác nghiệp tại EURO 2024 cùng các dấu mốc trong hành trình sáng tạo nội dung đều được anh cẩn thận bổ sung và cập nhật.

"Hồ sơ được tôi gửi đi nhiều lần, rồi lặng lẽ chờ phản hồi. Có những lúc tôi nghĩ chắc mình sẽ không nhận được email trả lời. Nhưng rồi nhìn lại hành trình đã qua, tôi cho rằng điều khó nhất không phải là được FIFA chấp nhận, mà là có đủ kiên trì và nhẫn nại để chờ đợi hay không", Nam Hiếu nhớ lại.

Đến cuối tháng 2-2026, khi FIFA thông báo hồ sơ được xét duyệt thành công, chàng blogger xứ Quảng đã ngồi lặng đi vài phút. Với Nam Hiếu, đây không chỉ là một cơ hội nghề nghiệp mà còn là niềm tự hào khi trở thành người Việt Nam đầu tiên góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh với tư cách FIFA Blogger.

Đặt chân đến Bắc Mỹ, Nam Hiếu nhanh chóng bước vào guồng quay công việc. Anh không chỉ ghi nhận những diễn biến trên sân cỏ mà còn kể các câu chuyện về văn hóa, con người và bầu không khí đặc biệt của giải đấu. Lịch trình liên tục đưa anh di chuyển giữa Mỹ, Canada và Mexico, qua khoảng 12 thành phố. Mỗi trận đấu, anh đều có mặt từ rất sớm để chuẩn bị. Có những ngày vừa đáp chuyến bay, anh đã phải vội vã đến sân thi đấu. Điều khó nhất là giữ gìn sức khỏe giữa những hành trình kéo dài cùng những đêm thiếu ngủ.

Blogger Nguyễn Nam Hiếu cùng nữ đồng nghiệp quốc tế tác nghiệp không khí của CĐV Hà Lan tạo ra tại World Cup 2026

Song, điều làm Nam Hiếu hạnh phúc nhất lại không nằm ở khối lượng công việc. Mỗi ngày đến sân, anh gặp gỡ rất nhiều đồng nghiệp và phóng viên đến từ khắp nơi trên thế giới. Nhiều đồng nghiệp quốc tế khi nhìn thấy quốc kỳ Việt Nam trên tấm thẻ media của nam blogger đều tỏ ra bất ngờ. Họ hỏi: "Bạn đến từ Việt Nam à? Thật tuyệt! Làm sao bạn có mặt ở đây?". Có người còn chia sẻ rằng đây là lần đầu tiên họ gặp một FIFA Blogger đến từ Việt Nam.

Những lời nói giản dị ấy làm Nam Hiếu cảm nhận rõ hơn ý nghĩa của chuyến đi. Anh hiểu rằng mình không chỉ đang làm công việc yêu thích mà còn trở thành cầu nối đưa hình ảnh quê hương đến với bạn bè quốc tế. Thậm chí, vào những ngày được nghỉ, nam blogger còn đưa những người bạn quốc tế đến các quán ăn Việt để giới thiệu những món ăn quê hương, đồng thời vơi đi phần nào nỗi nhớ nhà, bởi anh sẽ ở lại giải đấu đến sau trận chung kết vào rạng sáng 20-7.

World Cup đâu chỉ mỗi bóng đá

Chỉ riêng biệt danh Brasil Nguyễn cũng đủ cho thấy tình yêu mà Nam Hiếu dành cho đội tuyển Brazil lớn đến nhường nào. Là người hâm mộ Selecao từ nhỏ, anh vẫn nhớ những ngày chỉ có thể dõi theo Neymar và cả những ngôi sao lớn như Ronaldo hay Messi qua màn ảnh nhỏ. Còn hôm nay, chàng trai xứ Quảng đã đứng ngay bên đường biên, chỉ cách những ngôi sao ấy vài mét.

"Được nhìn thấy họ bằng xương bằng thịt, được chụp ảnh, phỏng vấn và trò chuyện là điều mà trước đây tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình làm được", anh chia sẻ.

Blogger Nguyễn Nam Hiếu đứng dưới sân tác nghiệp

Nam Hiếu cũng theo chân đội tuyển Brazil qua nhiều thành phố khác nhau. Điều đọng lại trong ký ức anh không chỉ là những pha lập công của Matheus Cunha hay Vinicius, mà còn là hình ảnh hàng chục nghìn cổ động viên Brazil hát vang suốt 90 phút, tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt rất riêng của World Cup.

Những ngày có trận đấu, Nam Hiếu gần như dành trọn thời gian cho công việc. Còn khi được nghỉ, nam blogger tranh thủ ngủ bù sau những chuyến bay dài hoặc gặp gỡ bạn bè đang sinh sống tại Mỹ. Dẫu vậy, câu chuyện của anh và những người bạn vẫn luôn xoay quanh World Cup. Họ cùng bàn về những trận đấu vừa diễn ra, những đội bóng đi tiếp hay những cái tên phải dừng bước.

"Mỗi khi một đội tuyển chia tay giải đấu, tôi đều có chút tiếc nuối. Có những đội tôi rất thích, như Cape Verde. Họ đã chiến đấu bằng tất cả những gì mình có, nhưng bóng đá luôn có người chiến thắng và cũng có những đội phải khép lại hành trình. Theo sát giải đấu mỗi ngày, tôi cảm nhận rất rõ những cung bậc cảm xúc ấy. Có lẽ vì thế mà ngay cả những ngày nghỉ, tôi cũng chưa bao giờ thật sự rời khỏi World Cup", Nam Hiếu trải lòng.

Nhưng khi được hỏi đâu là kỷ niệm đáng nhớ nhất sau những ngày tác nghiệp, Nam Hiếu không nhắc đến việc được gặp các ngôi sao hàng đầu thế giới. Điều anh nhớ nhất là tình người. Bởi một mình sang Bắc Mỹ làm việc, anh chưa từng cảm thấy cô đơn. Có những đồng nghiệp quốc tế sẵn sàng giúp đỡ khi lịch trình thay đổi, có người dân bản địa nhiệt tình chia sẻ chỗ nghỉ, tặng anh những món quà mang đậm bản sắc địa phương. Sau mỗi lần chia tay, họ vẫn nhắn tin hỏi anh đã đến nơi an toàn hay chưa.

Blogger Nguyễn Nam Hiếu cùng những người bạn đi ăn món Việt trên đất Mỹ

"World Cup không chỉ là bóng đá. Đó còn là nơi kết nối con người. Chúng tôi có thể khác quốc tịch, khác ngôn ngữ, khác màu da, nhưng chỉ cần cùng yêu bóng đá thì đã có thể trở thành bạn", anh tâm sự.

Có lẽ, sau những trận cầu sôi động, đó mới là điều Nam Hiếu sẽ mang theo lâu nhất khi hành trình World Cup 2026 khép lại.

HỮU THÀNH