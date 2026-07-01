Phía sau những đêm trắng của bình luận viên World Cup

7 giờ sáng, chỉ ít tiếng sau khi hoàn tất công việc bình luận trận Pháp và Thuỵ Điển tại vòng 1/16, bình luận viên (BTV) Trí Viễn vẫn dành cho người viết thời gian để kể về hành trình đặc biệt của mình tại World Cup 2026. Giọng nói của Trí Viễn còn phảng phất sự mệt mỏi sau một đêm thức trắng, song niềm vui xen lẫn tự hào vẫn nghe rõ khi anh nhắc đến cơ hội được đồng hành cùng VTV ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

BLV Trí Viễn (trái) cùng đồng nghiệp Khắc Cường bình luận tại World Cup 2026. ẢNH: NVCC

Khối lượng công việc khổng lồ, gấp gáp

"Khi VTV mua được bản quyền World Cup vào khoảng cuối tháng 3, tôi là một trong những người đầu tiên được liên hệ mời ra Hà Nội tham gia bình luận. Giải đấu đến tháng 6 mới diễn ra, nhưng ngay từ tháng 3 tôi đã nhận được thông tin và được yêu cầu giữ bí mật. Thật sự rất vui và hạnh phúc", BLV Trí Viễn mở đầu cuộc trò chuyện.

Đây là mùa thứ hai mà Trí Viễn (từ công tác tại Truyền hình FPT Play) được VTV mời tham gia bình luận World Cup. Anh xem đây không chỉ một lời mời nghề nghiệp mà còn là sự ghi nhận đáng quý sau nhiều năm theo đuổi công việc bình luận bóng đá. Niềm vui ấy càng nhân lên khi Trí Viễn biết mình là đại diện miền Nam duy nhất góp mặt trong đội ngũ bình luận viên nổi tiếng của Việt Nam, bên cạnh các đàn anh Quang Tùng, Quang Huy, cùng những đồng nghiệp giỏi về chuyên môn như Anh Quân, Hải Thanh, Khắc Cường, Tiến Dũng... “Được làm việc cùng những đồng nghiệp giàu kinh nghiệm vừa là vinh dự, vừa là cơ hội để tôi học hỏi thêm”, BLV Trí Viễn trải lòng.

Người hâm mộ có hơn 1 tháng “ăn - ngủ - nghỉ” cùng World Cup 2026, và nghề bình luận của nhà đài quốc gia cũng thế. Gần như mỗi ngày Trí Viễn đều có mặt tại VTV với lịch làm việc dày đặc. Nếu không trực tiếp bình luận, anh lại tham gia các chương trình trường quay, ghi hình trước và sau trận đấu để phục vụ khán giả. Bên cạnh đó còn là các chương trình đồng hành như Sân cỏ World Cup, Cảm hứng World Cup và nhiều nội dung khác. Anh cười và nói: "Đó là khoảng thời gian mà ai làm nghề cũng mong được trải nghiệm".

Để các bình luận viên có thể tập trung toàn bộ cho chuyên môn, VTV chuẩn bị rất chu đáo từ việc đặt vé máy bay, sắp xếp khách sạn gần đài để việc di chuyển thuận tiện, đến việc điều phối lịch làm việc hợp lý. Khi có chương trình phát sinh sát giờ, ê kíp luôn chủ động thông báo, hỗ trợ để các bình luận viên kịp chuẩn bị. Những ca bình luận sớm hay muộn cũng được sắp xếp xen kẽ nhằm đảm bảo mỗi người đều có thời gian nghỉ ngơi.

Trí Viễn là BLV đến từ miền Nam duy nhất ra Hà Nội bình luận trên sóng VTV. ẢNH: NVCC

Theo BLV Trí Viễn, mỗi ngày anh cùng các đồng nghiệp đều phải cập nhật thông tin của tất cả các đội tuyển và mọi trận đấu diễn ra. "Đó đã trở thành thói quen của tôi từ kỳ World Cup 2022. Mình không thể chỉ biết một trận đấu của mình. Có những kết quả ở bảng khác lại ảnh hưởng trực tiếp đến trận mình bình luận hoặc xuất hiện trong các chương trình đồng hành. Vì vậy, gần như không được bỏ sót trận nào".

Khối lượng thông tin khổng lồ đòi hỏi BLV Trí Viễn phải tập trung liên tục. Có những lúc cơn buồn ngủ kéo đến sau nhiều giờ làm việc, nhưng anh vẫn cố gắng theo dõi các trận đấu để không bỏ lỡ bất kỳ diễn biến nào. Khi nền tảng kiến thức luôn được chủ động cập nhật, thì việc chuẩn bị cho những lịch phân công gấp cũng không phải vấn đề lớn đối với các BLV.

Nhưng theo BLV Trí Viễn, khó nhất vẫn là những bữa ăn không còn theo giờ cố định, giấc ngủ bị chia nhỏ thành nhiều khoảng ngắn. Anh giải thích: "Nếu bình luận trận lúc 2 giờ, tôi sẽ cố gắng ngủ từ khoảng 22 giờ đêm trước đến nửa đêm, rồi thức dậy chuẩn bị vào đài. Khoảng 1 giờ đã phải có mặt để trang điểm, chuẩn bị trang phục và cập nhật những thông tin cuối cùng trước khi lên sóng lúc 01g20. Sau trận đấu, có khi đến 5 giờ mới ăn sáng luôn để tiếp tục theo dõi trận kế tiếp lúc 8 hoặc 9 giờ".

Người chồng, người cha hạnh phúc nhất

Khi người làm sao để vơi nỗi nhớ xa gia đình hơn 1 tháng, BLV Trí Viễn bật cười và thốt lên: “Tôi là người chồng, người cha hạnh phúc nhất trong làng bình luận”. Lịch công tác của anh mùa World Cup 2026 từ ngày 10-6 đến dự kiến đến hết 20-7. Nam BLV bảo, đây khoảng thời gian xa gia đình dài nhất của anh trong nhiều năm qua.

BLV Trí Viễn cùng đàn anh Quang Huy. ẢNH: NVCC

"Mỗi ngày tôi đều gọi video về nhà 2-3 lần. Vợ rất hiểu công việc nên biết lúc nào tôi cần ngủ bù sẽ không gọi, để tôi chủ động liên lạc. Có khi gọi lúc sáng, lúc chiều tối, hoặc trước giờ tôi lên sóng. Có thời gian rảnh là tôi tranh thủ gọi về nhà, dặn dò và cũng động viên ba đứa con mỗi lần bảo nhớ cha. Chính sự thấu hiểu từ gia đình giúp tôi yên tâm tập trung cho công việc", BLV Trí Viễn trải lòng.

BLV Trí Viễn thương các con, vì đang trong dịp hè lại không được đưa “sấp nhỏ” đi bơi, đi công viên hay về Đồng Nai thăm bà nội như mọi năm. Anh gác lại mọi thứ để hoàn thành nhiệm tại VTV. Thay vào đó, bà xã trở thành người gánh vác mọi việc trong gia đình, thay chồng đưa các con đi chơi, chăm sóc và kết nối với ông bà.

"Vợ luôn âm thầm đứng phía sau để tôi có thể hoàn thành công việc. Được điều động tham gia World Cup là một dấu mốc rất đáng tự hào trong sự nghiệp của tôi, và tôi biết mình có được điều đó cũng nhờ sự sẻ chia của gia đình", BLV Trí Viễn tự hào nói về người chung chăn gối trọn đời.

Khép lại cuộc trò chuyện, BLV Trí Viễn tranh thủ đi ăn sáng để kịp 8 giờ theo dõi trận đấu giữa Mexico và Ecuador. Mùa World Cup với cánh BLV ai cũng mệt, nhưng đổi lại, được góp tiếng nói vào ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, được truyền đi niềm đam mê đến hàng triệu người hâm mộ trên sóng VTV, với Trí Viễn chính là phần thưởng xứng đáng cho những đêm trắng và cũng là động lực để anh tiếp tục theo đuổi nghề.

HỮU THÀNH