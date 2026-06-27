Nhà báo Macaya Marquez là nhân chứng sống của 18 kỳ World Cup

Ở tuổi 91, nhà báo thể thao Enrique Macaya Marquez vẫn tiếp tục có mặt tại các sân vận động lớn nhất thế giới. Mùa hè này trên nước Mỹ, ông bước vào kỳ World Cup thứ 18 trong sự nghiệp, một cột mốc chưa từng có trong lịch sử báo chí thể thao và cũng là minh chứng cho tình yêu và sự tận tuỵ của ông với nghề cùng trái bóng tròn.

Nhà báo Enrique Macaya Marquez 91 tuổi cùng HLV Lionel Scaloni của tuyển Argentina

Chính sự hiện diện của Macaya Marquez đã tạo nên một trong những khoảnh khắc đẹp nhất tại phòng họp báo của đội tuyển Argentina trước trận đấu với Jordan hôm 27-6. Khi vị lão làng của báo chí đứng lên đặt câu hỏi, cả khán phòng đồng loạt dành cho ông những tràng pháo tay đầy kính trọng, thay lời tri ân dành cho nhân chứng sống của lịch sử bóng đá thế giới.

Với phong thái điềm tĩnh và chút hài hước quen thuộc, Macaya Marquez nói rằng ông chỉ có hai câu hỏi có thể tóm gọn cả buổi họp báo: Lionel Messi có thi đấu hay không và HLV Lionel Scaloni sẽ sử dụng đội hình nào cho lượt trận cuối vòng bảng gặp Jordan, khi toàn đội đã đoạt đứng đầu bảng J và sớm đoạt vé vào vòng 1/32 đội. Câu hỏi tưởng như đơn giản ấy lại khiến cả căn phòng chờ đợi.

Thông thường, HLV Scaloni của Argentina luôn tránh tiết lộ đội hình trước giờ bóng lăn. Thế nhưng lần này, nhà vô địch World Cup 2022 đã phá lệ. Ông xác nhận Messi sẽ không đá chính và cho biết chỉ trả lời vì người đặt câu hỏi là Macaya Marquez.

Nhà cầm quân Argentina không giấu được sự xúc động khi nhắc đến nhà báo kỳ cựu. Ông kể rằng từ khi còn là cầu thủ thi đấu trong nước, hình ảnh Macaya xuất hiện ở các sân cỏ đã trở nên quen thuộc. Mỗi lần vị phóng viên lão thành cất tiếng đều mang đến nguồn cảm hứng cho nhiều thế hệ cầu thủ Argentina. Kết thúc buổi họp báo, Scaloni còn chủ động đến ôm Macaya Marquez như lời cảm ơn dành cho người đã đồng hành cùng bóng đá Argentina suốt nhiều thập niên.

Sinh năm 1934 tại Buenos Aires, Enrique Macaya Marquez bắt đầu làm báo từ năm 15 tuổi trên sóng phát thanh. Năm 1958, khi mới 23 tuổi, ông được cử đến Thụy Điển đưa tin về World Cup đầu tiên trong sự nghiệp. Chuyến đi ấy diễn ra trên chiếc máy bay cánh quạt phải nhiều lần dừng tiếp nhiên liệu, còn các bản tin được truyền về Argentina bằng sóng vô tuyến với nỗi thấp thỏm không biết có đến nơi hay không.

Từ đó đến nay, Macaya chưa bỏ lỡ kỳ World Cup nào. Ông từng chứng kiến sự xuất hiện của Pele, theo dõi Diego Maradona bước lên đỉnh cao thế giới, rồi có mặt tại Qatar năm 2022 để nhìn thấy Messi hoàn tất giấc mơ vô địch. Mỗi giải đấu là một lát cắt của lịch sử bóng đá, còn Macaya luôn ở đó để ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ nhất.

Năm 2022, ở tuổi 88, ông được Liên đoàn Báo chí Thể thao Quốc tế (AIPS) và FIFA vinh danh là nhà báo tác nghiệp nhiều kỳ World Cup nhất với 17 lần liên tiếp. Ba năm sau, ông tiếp tục nối dài kỷ lục khi góp mặt ở kỳ World Cup thứ 18. Liên đoàn Bóng đá Nam Mỹ (CONMEBOL) gọi đó là "một cuộc đời dành để truyền tải ký ức và cảm xúc của bóng đá qua nhiều thế hệ", còn Chủ tịch FIFA Gianni Infantino nhận xét thành tích ấy "thực sự đáng kinh ngạc".

Trong thời đại mà thông tin được truyền đi chỉ sau vài giây, hình ảnh người phóng viên 91 tuổi vẫn miệt mài theo chân World Cup mang đến nhiều cảm xúc. Macaya Marquez cho thấy niềm đam mê với nghề báo không bị giới hạn bởi tuổi tác. Sau 68 năm đồng hành cùng ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, ông vẫn giữ nguyên sự háo hức như lần đầu tiên lên đường đến một kỳ World Cup.

HỮU THÀNH