Nữ CĐV một mình bay nửa vòng trái đất, bật khóc khi thấy Ronaldo

Một mình bay nửa vòng trái đất sang Mỹ, nữ cổ động viên (CĐV) Trần Đan Thi vỡ òa cảm xúc khi đã hiện thực hóa điều ước được thấy thần tượng Cristiano Ronaldo thi đấu ở kỳ World Cup cuối cùng. Cô gái xinh đẹp xem chuyến đi đặc biệt ấy cũng là món quà sinh nhật ý nghĩa để chào đón bản thân bước sang tuổi 24.

Nữ CĐV Trần Đan Thi với một người hâm mộ đến từ Colombia. ẢNH: NVCC

Đan Thi gây thiện cảm với vẻ ngoài xinh đẹp cùng nụ cười rạng rỡ. Cô quen thuộc với khán giả qua vai trò dẫn chương trình hoặc khách mời bình luận bóng đá trên Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM (HTV). Tại World Cup 2026, Đan Thi đồng hành cùng VTV Nam Bộ trong các chương trình bên lề giải đấu. Nữ MC quê Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) là cô gái năng động, cá tính và luôn tràn đầy năng lượng, đúng với phong cách của một người gắn bó với các chương trình thể thao.

Chính niềm đam mê bóng đá, sự tự tin cùng tinh thần sẵn sàng trải nghiệm đã thôi thúc cô quyết định một mình sang Mỹ để theo đuổi giấc mơ được tận mắt chứng kiến Cristiano Ronaldo thi đấu. Đây cũng là món quà cô dành tặng bản thân nhân dịp sinh nhật tuổi 24, sau khi theo thần tượng từ lúc còn là học sinh. “Đây có thể là kỳ World Cup cuối cùng của Ronaldo nên mình nhất định phải đi. Đấy chính là động lực lớn nhất giúp tôi biến giấc mơ thành hiện thực”, Đan Thi thổ lộ.

Đan Thi bắt đầu chuẩn bị cho chuyến đi đến Miami (Mỹ) từ hơn nửa năm trước. Từ việc xin visa, đặt vé máy bay, xây dựng lịch trình 10 ngày cho đến săn tấm vé vào sân xem trận Bồ Đào Nha gặp Colombia với giá khoảng 4.000 USD, mọi thứ đều được cô tính toán kỹ lưỡng. Tuy nhiên, chuyến đi khó có thể thành hiện thực nếu không có sự ủng hộ và động viên từ gia đình.

Đan Thi chụp hình kỷ niệm với một CĐV Bồ Đào Nha

“Tôi phải thuyết phục ba mẹ khá lâu. Gia đình lo vì tôi là con gái, lần đầu đi xa một mình đến Mỹ, lại ở suốt nhiều ngày. Ba mẹ sợ đủ thứ, từ chuyện di chuyển, ăn ở cho đến an toàn. Tôi phải chuẩn bị rất kỹ lịch trình, chia sẻ mọi thông tin với gia đình thì ba mẹ mới yên tâm để mình đi”, Đan Thi cười khi kể lại.

Khi đặt chân vào sân Hard Rock, mọi cảm xúc của cô vượt xa những gì từng tưởng tượng. Hơn 64.000 khán giả phủ kín các khán đài, tiếng cổ vũ vang dội khắp sân. Sắc đỏ của CĐV Bồ Đào Nha hòa cùng màu vàng truyền thống của người hâm mộ Colombia tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt. “Không một chiếc tivi nào có thể truyền tải hết được bầu không khí trên sân lúc ấy”, Đan Thi thốt lên.

Khoảnh khắc Cristiano Ronaldo bước ra sân chào khán giả và sau đó khởi động cũng là lúc Đan Thi gần như lặng người. “Tôi không tin được mình đang nhìn thấy anh ấy bằng xương bằng thịt ngay trong một trận đấu World Cup. Tôi rưng rưng nước mắt vì quá xúc động. Cảm giác như thần tượng bước ra từ giấc mơ và xuất hiện ngay trước mắt mình. Thật sự rất khó diễn tả”, cô chia sẻ.

Để lưu lại trọn vẹn những khoảnh khắc đáng nhớ, Đan Thi chuẩn bị sẵn điện thoại được sạc đầy cùng nhiều pin dự phòng. Bộ nhớ điện thoại sắp đầy vì cô không muốn bỏ lỡ khung cảnh tuyệt đẹp nào ở trận đấu. Trong lúc mải mê ghi hình, một nữ CĐV Colombia ngồi cạnh bất ngờ chủ động đứng dậy và ngỏ ý chụp giúp cô vài tấm ảnh. Hành động nhỏ nhưng đủ để Đan Thi cảm nhận rõ sự thân thiện của những người hâm mộ bóng đá, cũng như cách môn “thể thao vua” kết nối con người từ nhiều nền văn hóa khác nhau.

Đan Thi đón sinh nhật đáng nhớ ở tuổi 24

Số tiền bỏ ra cho chuyến đi là không hề nhỏ, nhưng Đan Thi xem vô cùng xứng đáng và những gì trải qua ở Mỹ lúc này sẽ còn được cô kể lại liên tục. “Tôi thấy mình thực sự may mắn. May mắn từ khi lên kế hoạch cho chuyến đi cho đến khi săn được vé xem Ronaldo thi đấu”, cô nói.

Khép lại trận đấu, Đan Thi tiếc nuối khi chưa được chứng kiến thần tượng ghi bàn, trong khi tuyển Bồ Đào Nha cũng chỉ giành kết quả hòa. Điều đó khiến đại diện châu Âu rơi vào nhánh đấu khó ở vòng loại trực tiếp. Dù vậy, cô vẫn đặt trọn niềm tin vào hành trình của Bồ Đào Nha. Đan Thi hy vọng Ronaldo sẽ có một cái kết đẹp ở kỳ World Cup đặc biệt này, và tin rằng những đồng đội của anh cũng sẽ chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo.

Hành trình của Đan Thi trên đất Mỹ vẫn tiếp tục. Cô sẽ chọn thêm một trận đấu ở vòng 1/16 để theo dõi. Không còn trận đấu của Bồ Đào Nha với thần tượng Ronaldo, nhưng chắc chắn đó sẽ là một trải nghiệm mới, hứa hẹn mang đến cho cô thêm những kỷ niệm đáng nhớ trong chuyến đi đặc biệt của tuổi xuân.

HỮU THÀNH