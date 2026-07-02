Vua phá lưới V-League Claudecir: CĐV Việt Nam làm World Cup như hiện diện khắp mọi ngõ ngách

Cựu Vua phá lưới V-League Claudecir Junior kể về những đêm thức xem đội bóng quê hương Brazil thi đấu cùng gia đình và ấn tượng với sự cuồng nhiệt mà người hâm mộ Việt Nam dành cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Cựu Vua phá lưới V-League Claudecir Junior (phải) cùng một người hâm mộ Việt Nam yêu mến Brazil. ẢNH: TÂM HÀ

Giải đấu đang diễn ra ở Bắc Mỹ cũng là kỳ World Cup đầu tiên Claudecir được tận hưởng trọn vẹn không khí, đồng thời cảm nhận rõ hơn tình yêu bóng đá cuồng nhiệt của người hâm mộ Việt Nam. Nhà vô địch V-League 2017 cũng từng đón World Cup 2018 trên mảnh đất hình chữ S, nhưng khi đó anh còn khoác áo Quảng Nam thi đấu tại hệ thống các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia.

“Thời điểm còn thi đấu chuyên nghiệp, tôi không có nhiều cơ hội xem trọn vẹn các trận đấu vì phải tập luyện và chuẩn bị cho các vòng đấu tại V-League. Giờ đây, khi đã giải nghệ và thời gian theo dõi World Cup 2026 thuận lợi hơn, tôi có thể dành nhiều thời gian thưởng thức giải đấu, phân tích các trận đấu cùng bạn bè tại Việt Nam. Cảm giác được sống trong bầu không khí bóng đá sôi động ở Hà Nội luôn mang đến cho tôi những cảm xúc rất đặc biệt”, Claudecir mở đầu cuộc trò chuyện.

Điều làm Claudecir thích thú nhất trong những mùa World Cup sống tại Việt Nam là tình yêu mà người hâm mộ dành cho ngày hội lớn nhất hành tinh. Anh cảm nhận rằng dù các trận đấu diễn ra vào đêm khuya, rạng sáng hay giờ làm việc, các điểm xem bóng đá công cộng như quán cà phê, nhà hàng… vẫn luôn đông kín người. Không khí cổ vũ sôi động ấy khiến anh có cảm giác World Cup thực sự hiện diện ở khắp mọi ngõ ngách phố phường Thủ đô.

Claudecir Junior cùng người bạn đồng hương và đang là HLV trưởng U17 Việt Nam Cristiano Roland. ẢNH: NGUYỄN CHẤT

“Tôi thấy người Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng thực sự rất yêu bóng đá. Mỗi khi Brazil thi đấu, chúng tôi cũng thức khuya để cổ vũ. Là một người Brazil, tôi rất vui khi thấy nhiều người Việt Nam yêu mến Brazil, biết cả tên và rõ lai lịch cầu thủ. Thậm chí, có người còn mặc áo vàng xanh và cổ vũ đội tuyển của chúng tôi với tất cả sự nhiệt tình. Mọi người tận hưởng World Cup bằng niềm đam mê thật sự và điều đó làm tôi rất hạnh phúc”, Claudecir chia sẻ với nụ cười.

Được xem là một trong những ngoại binh xuất sắc nhất lịch sử V-League, với đỉnh cao là chức vô địch cùng Quảng Nam và danh hiệu Vua phá lưới V-League 2017, Claudecir lan tỏa tình yêu trái bóng tròn đến gia đình mình. Anh xem World Cup là dịp để người thân thêm gắn kết. Dù mỗi thành viên đang ở một nơi, có người sinh sống tại Hà Nội, TPHCM cho đến quê nhà Rio de Janeiro, cả gia đình vẫn giữ thói quen cùng theo dõi những trận đấu của Brazil rồi trò chuyện trước, trong và sau từng trận đấu.

“Gia đình tôi rất yêu bóng đá nên World Cup luôn là dịp đặc biệt. Mỗi khi Brazil thi đấu, mọi người đều rất hào hứng. Mọi người cùng cổ vũ, cùng ăn mừng những bàn thắng của Casemiro, Gabriel… từ vòng bảng cho đến hiện tại”, Claudecir kể.

Khi được hỏi về đội bóng quê hương, Claudecir hớn hở trả lời đầy nhiệt tình. Theo anh, Brazil đang đi đúng hướng trên hành trình chinh phục chức vô địch khi đoàn quân của HLV Carlo Ancelotti đã thể hiện được bản lĩnh, chất lượng chuyên môn cùng tinh thần tập thể rất tốt. “Tôi hài lòng với những gì Brazil đã làm được đến lúc này. Chặng đường phía trước chắc chắn còn nhiều thử thách nhưng tôi tin đội bóng đủ khả năng cạnh tranh chức vô địch nếu tiếp tục duy trì phong độ”, anh chia sẻ.

Claudecir Junior đang sinh sống cùng gia đình tại Hà Nội. ẢNH: NGUYỄN CHẤT

Khi nhắc về trận đấu để lại nhiều cảm xúc nhất, Claudecir nhớ ngay đến màn ngược dòng trước Nhật Bản tại vòng 1/16 gần nhất. Brazil bị dẫn trước trong hiệp 1 nhưng vẫn giành chiến thắng 2-1 bằng pha lập công quyết định của Gabriel ở những phút bù giờ cuối cùng. “Đó thực sự là một trận đấu tuyệt vời. Chúng tôi đã vượt qua thời điểm khó khăn để giành chiến thắng và cảm xúc khi đó thật khó tả. Tôi nhớ khi Casemiro ghi bàn, cũng đã gần 2 giờ sáng ở Việt Nam. Gia đình tôi ôm nhau ăn mừng và tôi còn nghe cả tiếng hàng xóm la hét”, anh nói.

Trong đội hình Brazil hiện tại, Vinicius Junior là cái tên chiếm trọn tình cảm của Claudecir. Theo anh, tiền đạo này sở hữu khả năng tạo đột biến rất cao và luôn khiến mọi hàng phòng ngự phải dè chừng. Cựu Vua phá lưới V-League cũng hy vọng Vinicius tiếp tục duy trì phong độ của một thủ lĩnh hàng công, giúp Brazil tiến sâu hơn tại World Cup 2026 và nghĩ về những điều tích cực, như danh hiệu thế giới thứ 6 trong lịch sử.

Claudecir Junior sinh năm 1989 tại Rio de Janeiro (Brazil). Anh đến Việt Nam thi đấu cho Quảng Nam từ mùa giải 2016, sau đó lần lượt khoác áo Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Tĩnh và Đà Nẵng. Năm 2022, Claudecir giải nghệ nhưng vẫn tiếp tục cùng gia đình sinh sống tại Việt Nam và tham dự các giải bóng đá 7 người trong nước. Năm 2024, anh được trao cơ hội khoác áo đội tuyển chọn sân 7 Việt Nam tham dự giải quốc tế.

HỮU THÀNH