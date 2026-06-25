FIFA bác bỏ nghi vấn tận dụng 3 phút uống nước tại World Cup để kiếm tiền

Mỗi trận đấu tại World Cup 2026 sẽ có 2 quãng nghỉ để các cầu thủ tiếp nước. ẢNH: VTV

“Không có thêm doanh thu nào cho FIFA thông qua 2 khoảng nghỉ uống nước trong từng trận đấu, bởi tất cả thỏa thuận thương mại đã được chúng tôi hoàn tất trước khi giải đấu khởi tranh rất lâu. Đây không phải là vấn đề tài chính đối với chúng tôi, mà hoàn toàn là vấn đề chuyên môn”, Chủ tịch FIFA Infantino nhấn mạnh trong tuyên bố được đưa ra hôm 24-6.

Tại giải đấu được tổ chức ở 3 quốc gia Mỹ - Mexico và Canada, FIFA áp dụng 2 khoảng nghỉ uống nước bắt buộc kéo dài 3 phút, bao gồm ở phút 22 và phút 67 của mỗi trận đấu. Quy định này được đưa ra nhằm hỗ trợ cầu thủ thích nghi với điều kiện thời tiết nắng nóng tại nhiều địa điểm tổ chức ở Bắc Mỹ.

Tuy nhiên, ngay từ những lượt trận đầu tiên và cho đến hiện tại, quy định mới đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều HLV, cầu thủ lẫn người hâm mộ cho rằng các khoảng nghỉ này vô tình tạo ra thêm thời gian quảng cáo cho các đài truyền hình, từ đó làm dấy lên nghi ngờ về mục đích thực sự của FIFA.

Ngoài vấn đề thương mại, nhiều ý kiến còn lo ngại việc tạm dừng trận đấu giữa chừng sẽ ảnh hưởng đến tính liên tục và nhịp độ thi đấu vốn là đặc trưng của bóng đá. Như HLV của tuyển Anh Thomas Tuchel nhận định các khoảng nghỉ này “làm gián đoạn và thay đổi bản sắc của trận đấu”. Trong khi đó, HLV Marcelo Bielsa của Uruguay cho rằng việc chia trận đấu thành những giai đoạn ngắn hơn đã làm mất đi một phần bản chất của môn thể thao vua.

Dù vậy, FIFA tiếp tục bảo vệ quyết định của mình. Theo ông Infantino, trong một giải đấu kéo dài 39 ngày với khả năng mỗi đội phải thi đấu tối đa 8 trận, việc có thêm thời gian phục hồi thể lực là rất cần thiết. Lãnh đạo của FIFA cũng cho rằng điều quan trọng là đảm bảo sự công bằng giữa các đội bóng. Theo lý giải của ông, nếu chỉ một số trận đấu diễn ra dưới điều kiện thời tiết khắc nghiệt mới được phép có thêm thời gian nghỉ, điều đó có thể tạo ra lợi thế chiến thuật không đồng đều giữa các đội.

Chủ tịch FIFA Infantino đồng thời khẳng định dữ liệu ban đầu cho thấy cường độ thi đấu không hề suy giảm sau khi áp dụng quy định mới, đồng thời các cầu thủ vẫn duy trì được hiệu suất cao trong suốt trận đấu.

HỮU THÀNH