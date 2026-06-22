Tuyển thủ Bồ Đào Nha dời ngày cưới để chờ chung kết World Cup

Tiền đạo Goncalo Ramos vừa làm người hâm mộ Bồ Đào Nha thích thú khi quyết định dời ngày cưới với hy vọng có thể cùng đội nhà góp mặt tại trận chung kết World Cup 2026.

Tiền đạo Goncalo Ramos quyết định dời ngày cưới với hy vọng có thể cùng Bồ Đào Nha góp mặt tại trận chung kết World Cup 2026

Chân sút thuộc biên chế Paris Saint Germain hóm hỉnh chia sẻ: “Đám cưới của tôi sẽ diễn ra vào ngày 25-7, tức một tuần sau khi World Cup 2026 kết thúc. Thực ra, đám cưới ban đầu được lên lịch vào ngày 18-7 nhưng đã phải hoãn lại vì trận chung kết của giải đấu thế giới tổ chức vào ngày 19-7. Hy vọng ít nhất chúng tôi sẽ góp mặt ở trận chung kết đó”.

Phát biểu cũng như hành động từ Goncalo Ramos nhanh chóng thu hút sự chú ý, bởi cho thấy quyết tâm của chân sút sinh năm 2001 này cho kỳ World Cup thứ hai trong sự nghiệp.

Ramos và bạn đời đồng hương Margarida Amaral đã gắn bó bên nhau nhiều năm. Đầu tháng 6 vừa qua, cặp đôi hạnh phúc tổ chức tiệc mừng sinh nhật đầu tiên cho cậu con trai đầu lòng. Gia đình nhỏ của Ramos cũng đang có mặt tại Mỹ để cổ vũ đến anh cùng các đồng đội.

Việc Ramos quyết định hoãn ngày cưới để tránh bị phân tâm bởi những vấn đề bên lề, qua đó dồn toàn bộ sự tập trung cho hành trình cùng tuyển Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, con đường chinh phục chức vô địch World Cup của tiền đạo này và các đồng đội đối diện rất nhiều thử thách. Ngay ở trận mở màn bảng K, Bồ Đào Nha đã gây thất vọng khi chỉ giành được kết quả hòa 1-1 trước CHDC Congo. Ramos được tung vào sân thay cho Vitinha ở phút 83 nhưng không để lại ấn tượng.

Vì vậy, thầy trò HLV Roberto Martinez sẽ bước vào cuộc chạm trán Uzbekistan vào ngày 24-6 với quyết tâm giành trọn 3 điểm. Một chiến thắng không chỉ giúp Bồ Đào Nha có được thắng lợi đầu tiên tại giải mà còn mở rộng cánh cửa trong cuộc đua giành vé vào vòng đấu loại trực tiếp.

HỮU THÀNH