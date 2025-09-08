Đội tuyển Italia vô địch giải bóng chuyền nữ thế giới 2025

Đội tuyển Italia đã trở thành nhà tân vô địch giải thế giới 2025 sau khi giành chiến thắng tại trận chung kết quyết định trước đội Thổ Nhĩ Kỳ.

Đội Italia thi đấu trận chung kết. Ảnh: FIVB

Trận chung kết giải vô địch thế giới 2025 đã diễn ra đầy kịch tính tại Bangkok (Thái Lan) giữa đội Italia và Thổ Nhĩ Kỳ vào tối muộn ngày 7-9 theo giờ địa phương.

Hai đội bóng đã chứng tỏ sức mạnh hàng đầu của mình khi giành nhau từng điểm qua mỗi ván đấu. Khép lại trận chung kết, đội Italia thắng 3-2 (25/23, 13/25, 26/24, 19/25, 15/8) đoạt cúp vô địch. Ngôi vô địch giải năm nay mang lại phần thưởng 1 triệu USD cho đội nữ Italia. Cầu thủ Alessia Orro (Italia) được bầu chọn là VĐV xuất sắc nhất giải.

Tại trận tranh hạng 3, đội Nhật Bản thua 2-3 trước đội Brazil. Như vậy, giải vô địch thế giới 2025 đã kết thúc tại Thái Lan với các thứ hạng từ 1 tới 32 lần lượt là Italia, Thổ Nhĩ Kỳ, Brazil, Nhật Bản, Mỹ, Hà Lan, Ba Lan, Pháp, Trung Quốc, Serbia, Bỉ, Đức, Thái Lan, CH Dominica, Canada, Slovenia, Ukraine, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Kenya, Hy Lạp, Argentina, Cuba, Mexico, CH Séc, Colombia, Bulgaria, Puerto Rico, Ai Cập, Slovakia, Việt Nam và Cameroon.

Lần đầu tiên, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam giành suất chính thức tham dự giải. Thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã thi đấu tại Bảng G nhưng thua 3 trận trước đội Ba Lan, Đức và Kenya. Kết thúc vòng bảng, đội Việt Nam bị loại và đứng hạng 31 chung cuộc.

Giải vô địch thế giới được FIVB tổ chức theo chu kỳ 2 năm/lần. Để giành quyền tham dự giải tiếp theo vào năm 2027, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam phải giành thứ hạng trong 3 đội dẫn đầu giải bóng chuyền vô địch châu Á 2026.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã kết thúc tập huấn sau giải vô địch thế giới 2025 và dự kiến trở lại tập trung vào cuối tháng 10.

MINH CHIẾN