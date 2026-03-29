Đội tuyển futsal Việt Nam và những thử thách trước thềm giải Đông Nam Á 2026

Hai giải liền không thành công ở SEA Games 33 và VCK futsal châu Á 2026 vừa qua đã đặt HLV Giustozzi đối diện với sức ép không nhỏ trước thềm giải Đông Nam Á 2026 sắp diễn ra tại Thái Lan. Giải đấu mà đội tuyển futsal Việt Nam cùng bảng A với đội chủ nhà Thái Lan, Myanmar và Timor Leste. Trong lúc đó ở bảng còn lại gồm Indonesia, Australia, Malaysia và Brunei.

Tại giải đấu này, thầy trò HLV Giustozzi hướng đến mục tiêu vào trận chung kết. Ngoại trừ Thái Lan được nhận diện mạnh nhất bảng, cùng ưu thế chủ nhà nên vé đầu tiên vào bán kết khó thoát khỏi tay đội bóng này. Suất còn lại sẽ là cuộc cạnh tranh giữa Việt Nam và Myanmar mà trận ra quân giữa hai đội sẽ quyết định lớn đến tấm vé còn lại.

Không chỉ Myanmar mà đội tuyển futsal Việt Nam còn chuẩn bị phương án để gặp Indonesia hoặc Australia ở bán kết. Indonesia đã thăng tiến nhanh ở đấu trường futsal khu vực trong thời gian qua mà việc về nhì ở VCK châu Á 2026 vừa qua là minh chứng rõ nét. Với Australia thì các cầu thủ Việt Nam thường có kết quả tốt trong đối đầu trước đây, nhưng ở thời điểm hiện tại đội bóng này đã có những bước tiến nhanh, mạnh và ngày càng trở nên khó chịu.

Thủ môn Hồ Văn Ý trở lại sau 8 tháng điều trị chấn thương.

Nhìn chung, để giành suất vào tranh chung kết, đội tuyển futsal Việt Nam phải cố gắng hơn rất nhiều. Những cuộc so tài với Thái Lan, Indonesia gần đây không hẳn là các cầu thủ Việt Nam quá lép vế, thậm chí có những thời điểm làm CĐV Indonesia phải thót tim như lần so tài ở VCK châu Á 2026 mới đây.

Lực lượng của đội tuyển futsal Việt Nam tham dự giải Đông Nam Á 2026 không có nhiều thay đổi so với VCK châu Á 2026. Các cầu thủ trẻ đã trưởng thành trong thời gian qua sẽ cứng cáp và mạnh mẽ hơn. Đáng chú ý là trong khung thành có sự trở lại của thủ môn Hồ Văn Ý sau 8 tháng xa cầu môn để điều trị chấn thương.

QUỐC CƯỜNG