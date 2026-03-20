Môn futsal tại Đại hội TDTT TPHCM 2026: Hứa hẹn những trận đấu hấp dẫn

Những ngày này, tại Nhà thi đấu Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình II, không khí tập luyện của Câu lạc bộ (CLB) futsal phường Minh Phụng trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết. Cả thầy và trò của CLB đang hướng đến mục tiêu tại Đại hội Thể dục Thể thao (TDTT) TPHCM năm 2026.

Phần lớn cầu thủ của CLB futsal phường Minh Phụng có tuổi đời 19-20, đang sinh hoạt tại CLB futsal phong trào Xạ Warriors. “Ông bầu” kiêm HLV Nguyễn Tuấn Khang của CLB futsal Xạ Warriors được lãnh đạo phường Minh Phụng tin tưởng, giao nhiệm vụ dẫn dắt CLB futsal của phường dự Đại hội TDTT TPHCM sắp tới.

Thành lập từ năm 2015, Xạ Warriors được xem như “vườn ươm” cho nhiều tài năng trẻ futsal. Không ít cầu thủ trưởng thành từ đây đã có cơ hội thử sức trong môi trường CLB chuyên nghiệp Tân Hiệp Hưng TPHCM ở sân chơi quốc gia nhiều mùa qua. “Chúng tôi rất vinh dự khi được đại diện cho phường Minh Phụng tham dự Đại hội TDTT TPHCM. Dù lực lượng còn trẻ và kinh nghiệm chưa nhiều, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng thể hiện hết khả năng, hướng đến kết quả tốt nhất”, HLV Nguyễn Tuấn Khang chia sẻ.

Các cầu thủ của CLB futsal phường Minh Phụng chuẩn bị tham dự Đại hội TDTT TPHCM 2026

Câu chuyện của CLB futsal phường Minh Phụng là một lát cắt nhỏ trong bức tranh chung của môn futsal TPHCM hướng đến Đại hội TDTT TPHCM 2026. Là địa phương có phong trào futsal phát triển sôi nổi bậc nhất cả nước, TPHCM từ lâu đã xem đây là nội dung thi đấu truyền thống trong mỗi kỳ Đại hội TDTT. Trước đây, thường chỉ có 8 đội đại diện cho các quận, huyện góp mặt, nhưng kể từ năm 2026, quy mô giải đã được mở rộng, tạo thêm cơ hội cho nhiều lực lượng tham gia. Theo đại diện Liên đoàn Bóng đá TPHCM, có đến 13 CLB đăng ký tranh tài ở Đại hội TDTT TPHCM 2026.

Nhiều phường, xã đã mạnh dạn đầu tư, thậm chí chiêu mộ các cầu thủ đang thi đấu chuyên nghiệp để nâng cao chất lượng đội hình. Như thủ môn Vương Nguyễn Thuận (hiện khoác áo đội futsal Hạ Long) chọn đầu quân cho phường Trung Mỹ Tây là một minh chứng. Với anh, đây là dịp để duy trì phong độ và chuẩn bị tốt nhất cho mùa giải VĐQG khởi tranh vào tháng 5 tới.

Chuyên môn lẫn sức hút truyền thông của giải đấu năm nay càng được đẩy lên cao khi có sự góp mặt của CLB futsal Thái Sơn Nam TPHCM trong màu áo phường Chánh Hưng. Là đại diện chuyên nghiệp duy nhất tham dự, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Anh đặt mục tiêu giành huy chương vàng, qua đó hướng đến suất đại diện TPHCM tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc vào cuối năm.

Tuy nhiên, trong các buổi tập luyện, HLV Nguyễn Tuấn Anh luôn nhắc nhở học trò không được phép chủ quan, bởi sân chơi phong trào luôn ẩn chứa những bất ngờ, khi các đội “chiếu dưới” thi đấu với quyết tâm rất cao. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để các cầu thủ phong trào thể hiện mình trước các nhà tuyển trạch, nên họ sẽ cố gắng chắt chiu cơ hội được trao.

Môn futsal tại Đại hội TDTT TPHCM 2026 diễn ra từ ngày 23 đến 29-4 tại Nhà thi đấu futsal phường Chánh Hưng. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt ở vòng bảng để tính điểm xếp hạng, qua đó chọn ra 2 đội đứng đầu mỗi bảng bước vào vòng đấu loại trực tiếp (từ vòng tứ kết).

Tin liên quan Sôi động phong trào futsal tại Đại hội Thể dục Thể thao TPHCM 2026

HỮU THÀNH