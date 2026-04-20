Đội khiêu vũ thể thao Việt Nam giành thêm nhiều HCV tại ngày cuối giải Đông Nam Á 2026

Các gương mặt đại diện của khiêu vũ thể thao Việt Nam đã hoàn thành tranh tài giải vô địch Đông Nam Á 2026 được diễn ra tại Manila (Philippines).

Khiêu vũ thể thao Việt Nam có kết quả tốt tại giải Đông Nam Á 2026. Ảnh: KT

Các nội dung cuối cùng của giải đấu đã kết thúc vào tối chung kết ngày 19-4 theo giờ địa phương tại Philippines.

VĐV đại diện cho khiêu vũ thể thao Việt Nam đã giành thêm nhiều kết quả huy chương đối với chương trình thi đấu Super Star của giải. Theo đó, chúng ta có thêm 5 HCV trong nội dung này từ thành tích của VĐV Nguyễn Ngọc Bảo An. Ngoài ra, khiêu vũ thể thao Việt Nam còn có 2 HCB, 1 HCĐ của VĐV Tạ Liên Giang trong nội dung Super Star Standard.

Ở ngày thi đấu trước đó, các VĐV của khiêu vũ thể thao Việt Nam đã giành được 6 HCV qua các nội dung tranh tài đối với các điệu của latin và standard.

Tại giải vô địch Đông Nam Á 2026, đội khiêu vũ thể thao Việt Nam góp mặt 28 VĐV. Trong đó, Ban huấn luyện gồm nhiều gương mặt kinh nghiệm chuyên môn là HLV Khánh Thi, Chí Anh, Chu Quỳnh Trang, Chu Tân Đức. Giải đấu ngoài tổ chức nội dung vô địch Đông Nam Á dành cho các điệu latin và standard còn diễn ra các nội dung thi đấu mở rộng dành cho các nhóm tuổi, nội dung trẻ. Toàn giải đã thu hút hơn 200 VĐV góp mặt tranh tài.

Các gương mặt giành huy chương của đội khiêu vũ thể thao Việt Nam. Ảnh: KT

Sau giải này, khiêu vũ thể thao Việt Nam tiếp tục tham gia tranh tài giải đấu tại Malaysia từ ngày 24 tới 26-4. Đây là giải sẽ diễn ra nội dung vô địch châu Á 2026 dành cho cá nhân các điệu standard cũng như vô địch trẻ, thiếu niên. Cùng tại giải, VĐV có thể tham dự nội dung dành cho hệ mở rộng.

