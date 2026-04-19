Đội tuyển khiêu vũ thể thao Việt Nam giành 6 HCV tại giải vô địch Đông Nam Á 2026

Đội tuyển khiêu vũ thể thao Việt Nam tham dự giải vô địch Đông Nam Á 2026 được tổ chức tại Philippines và sớm có 6 ngôi vô địch.

Cặp Phan Hiển, Thu Hương thi đấu tại Philipines. Ảnh: T.S

Thông tin từ Ban huấn luyện đội khiêu vũ thể thao Việt Nam cho biết, chúng ta đã giành được 6 tấm HCV qua các nội dung đã tranh tài ở ngày 18-4 tại Manila (Philippines) trong giải vô địch Đông Nam Á 2026.

Trong cuộc trình diễn của các vũ công khiêu vũ thể thao Việt Nam, chúng ta giành được 3 HCV nội dung toàn năng latin (5 điệu), samba, paso doble với nỗ lực thi đấu của cặp VĐV Nguyễn Đoàn Minh Trường (Phan Hiển) và Thu Hương.

Ngoài ra, đội khiêu vũ thể thao Việt Nam còn giành thêm 3 HCV khi thi đấu các điệu của standard gồm waltz, slow foxtrot và viennese waltz.

Khiêu vũ thể thao Việt Nam sớm có những kết quả khích lệ. Ảnh: T.S

Ngoài kết quả trên, đội khiêu vũ thể thao Việt Nam còn giành thêm 5 HCB và 1 HCĐ trong các nội dung đã tranh tài ở ngày 18-4. Trong đó, cặp Ngọc An, Tố Uyên đã giành HCB tại bài trình diễn cha cha cha, rumba của thi đấu latin, cặp VĐV Trung Thực, Ngọc Anh có HCB điệu tango, quickstep và HCB toàn năng standard của cặp Anh Minh, Trường Xuân.

Đối với nội dung đơn và nhóm tuổi trẻ, đoàn khiêu vũ thể thao Việt nam có thêm HCB đơn nữ người lớn của VĐV Hoàng Ngọc và HCB đơn nữ thiếu niên của Hoàng Mỹ Sasaki.

Giải vô địch Đông Nam Á 2026 tranh tài tới hết ngày 19-4. Giải năm nay thu hút 176 VĐV từ 12 đoàn tham dự. Ban chuyên môn ghi nhận 49 VĐV thi đấu nội dung đơn và 65 cặp thi đấu các nội dung đôi của giải. Ngoài nội dung dành cho vô địch Đông Nam Á, VĐV còn thi đấu hệ mở tại giải với các nội dung dành cho vô địch, nhóm tuổi trẻ.

MINH CHIẾN