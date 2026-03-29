Đội hạng Nhì Gia Định bị xử thua 0-3 vì sử dụng cầu thủ sai quy định

Đội hạng Nhì Gia Định (áo vàng) bị xử thua 0-3 vì sử dụng cầu thủ sai quy định

Tối 28-3, Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Nguyễn Văn Phú đã ký thông báo số 3 về việc kỷ luật đội hạng Nhì Gia Định.

Theo đó, Ban tổ chức Giải hạng Nhì quốc gia 2026 thông báo Quyết định số 300/QĐ-LĐBĐVN ngày 27-3 của Ban Kỷ luật VFF về việc xử thua 0-3 đối với đội chủ nhà Gia Định trong trận đấu với Tây Ninh, thuộc lượt trận thứ nhất bảng B ngày 24-3, do CLB này sử dụng cầu thủ không đủ tư cách tham dự giải. Ngoài ra, thầy trò HLV Nguyễn Hoàng Huân Chương còn bị phạt thêm 15 triệu đồng.

Trước đó, trận đấu giữa Gia Định và Tây Ninh có kết quả hòa 0-0. Tuy nhiên, theo tìm hiểu, trong đội hình xuất phát của đội chủ nhà có một cầu thủ đang bị VFF tạm đình chỉ thi đấu từ ngày 27-2-2024 vì có hành vi tiêu cực trong trận đấu giữa Bà Rịa - Vũng Tàu (nay là CLB TPHCM) và Đà Nẵng tại Giải hạng Nhất quốc gia 2023-2024.

Từ đó, Ban Kỷ luật VFF căn cứ vào hồ sơ, tài liệu do các bên cung cấp để đưa ra án kỷ luật đối với Gia Định. Với việc bị xử thua 0-3, thầy trò HLV Nguyễn Hoàng Huân Chương bị trừ 1 điểm, đồng thời chịu hiệu số (-3), qua đó tụt xuống vị trí cuối bảng sau lượt trận đầu tiên.

Gia Định đối diện án kỷ luật trong bối cảnh CLB này vừa đặt chân đến Vĩnh Long để chuẩn bị gặp đội chủ nhà ở lượt trận thứ hai bảng B Giải hạng Nhì quốc gia 2026. Vì thế, đại diện đến từ TPHCM đang chịu áp lực điểm số rất lớn nhằm cải thiện thứ hạng hiện tại.

HỮU THÀNH