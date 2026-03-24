Huế khẳng định sức mạnh ngay ở ra quân Giải hạng Nhì quốc gia 2026

Thầy trò tân HLV Lê Chí Nguyện đánh bại đội chủ nhà Trẻ Đà Nẵng 1-0 trong trận ra quân Giải hạng Nhì quốc gia 2026 diễn ra vào chiều 24-3.

Các cầu thủ Huế (áo trắng) giành chiến thắng trước đội chủ nhà Trẻ Đà Nẵng. ẢNH: HỮU THÀNH

Huế là đội duy nhất phải xuống hạng từ Giải hạng Nhất mùa trước. Với truyền thống lâu đời tại miền Trung, đại diện Cố đô đang nỗ lực tái thiết hình ảnh và khơi dậy niềm tin nơi người hâm mộ, đặt mục tiêu chinh phục danh hiệu hạng Nhì quốc gia 2026 để sớm trở lại sân chơi hạng Nhất.

Quyết tâm của thầy trò HLV Lê Chí Nguyện được cụ thể hóa ngay trong chuyến làm khách trên sân Tam Kỳ của Trẻ Đà Nẵng, thuộc lượt trận đầu tiên bảng A. Phút thứ 3, Huế được hưởng phạt đền khi một cầu thủ đội chủ nhà dùng tay cản quả tạt trong vòng cấm. Từ khoảng cách 11 m, hậu vệ Lê Xuân Đăng thực hiện thành công quả phạt đền để khai thông thế bế tắc của trận đấu.

Bàn thắng sớm giúp Huế có tâm lý thoải mái trong thời gian còn lại của trận đấu. Xuân Đăng cùng đồng đội thiết lập hệ thống phòng ngự chắc chắn và dễ dàng hóa giải các đợt lên bóng còn non nớt của Trẻ Đà Nẵng. Trong khi đó, hàng công của đội khách cũng tạo ra những pha tấn công, chỉ tiếc không thể tận dụng thêm cơ hội.

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tiến hành lễ khai mạc bảng A thuộc Giải hạng Nhì quốc gia 2026 trên sân Thanh Trì (Hà Nội). ẢNH: NHẬT ĐOÀN

Dù vậy, chiến thắng 1-0 cũng giúp Huế có sự khởi đầu hanh thông tại Giải hạng Nhì quốc gia 2026. Đồng thời, HLV Lê Chí Nguyện có màn ra mắt thành công khi được bổ nhiệm dẫn dắt đội một từ cấp độ đội trẻ.

Tạm chia sẻ ngôi đầu bảng A với Huế còn có PVF. Ở trận đấu muộn, PVF cũng đánh bại chủ nhà Trẻ Phù Đổng với tỷ số 1-0. Tình huống đưa bóng về lưới nhà của Nguyễn Đức Mạnh ở phút 65 khiến Trẻ Phù Đổng nhận thất bại ngay trận ra quân. Trong cuộc so tài còn lại giữa Trẻ CAHN và Trẻ Hà Nội, hai đội hòa nhau 1-1.

Tại bảng B, chỉ đội chủ nhà Lâm Đồng giành chiến thắng khi vượt qua Đắk Lắk 1-0 nhờ bàn thắng của Lê Hoàng Luân ở phút 47. Trong khi đó, Cần Thơ và Vĩnh Long hòa nhau 1-1, còn Gia Định và Tây Ninh chia điểm với kết quả 0-0.

HỮU THÀNH