Các tốp 3 Quả bóng vàng Việt Nam thử sức tại giải hạng Nhì

Bên cạnh 3 suất thăng hạng Nhất, Giải hạng Nhì quốc gia 2026 trở nên hấp dẫn hơn với sự hiện diện của các ngôi sao bóng đá Việt Nam trong khu vực kỹ thuật.

Giám đốc kỹ thuật Phan Thanh Hùng cùng Quả bóng vàng Việt Nam 2012 Huỳnh Quốc Anh cùng dẫn dắt Trẻ Đà Nẵng tham dự Giải hạng Nhì quốc gia 2026

Quảng Ngãi tham dự Giải hạng Nhì quốc gia 2026 sau khi đổi tên từ CLB cũ là Kon Tum, địa phương đã thực hiện việc sáp nhập với tỉnh Quảng Ngãi. Nhờ việc sáp nhập này, CLB đã nhận được sự quan tâm đặc biệt từ lãnh đạo tỉnh cũng như nhà tài trợ. Trong đó, Quảng Ngãi đã mời Quả bóng bạc Việt Nam 2008 Vũ Như Thành về làm Giám đốc kỹ thuật kiêm HLV trưởng.

HLV Vũ Như Thành từng có hai giai đoạn dẫn dắt đội Phú Thọ tham dự Giải hạng Nhất quốc gia, cũng như từng làm trợ lý cho ban huấn luyện CAHN tại V-League 2023. Kinh nghiệm làm công tác huấn luyện ở hệ thống các giải chuyên nghiệp quốc gia là điểm tựa cho các cầu thủ Quảng Ngãi, chủ yếu mượn quân từ lò đào tạo trẻ SLNA, vượt qua khó khăn để hoàn thành mục tiêu thăng hạng.

“Chúng tôi có 4 tuần chuẩn bị kỹ chiến thuật, thể lực. Trong quá trình chuẩn bị có những thuận lợi, khó khăn, nhưng đủ để tôi thực hiện ý đồ chiến thuật tại giải. Mục tiêu của Quảng Ngãi là chơi tốt từng trận, nhưng phải có những trận cầu chất lượng để phục vụ khán giả, từ đó phấn đấu hoàn thành mục tiêu lên hạng Nhất”, Giám đốc kỹ thuật kiêm HLV Vũ Như Thành chia sẻ.

Giám đốc kỹ thuật kiêm HLV Vũ Như Thành làm việc tại đội Quảng Ngãi

Trong khi đó, “đàn em” của Vũ Như Thành tại đội tuyển Việt Nam là Huỳnh Quốc Anh dẫn dắt Trẻ Đà Nẵng. Trước đó, HLV Huỳnh Quốc Anh được Đà Nẵng cho Bình Phước mượn để tham dự mùa giải 2025-2026, nhưng ông đã không thể giúp đại diện miền Nam thăng hạng V-League sau khi thua chính Đà Nẵng ở trận play-off.

Hỗ trợ cho Quả bóng vàng Việt Nam 2012 Huỳnh Quốc Anh ở khu kỹ thuật là Giám đốc kỹ thuật Phan Thanh Hùng. Nằm chung bảng đấu với các ứng viên nặng ký cho tấm vé thăng hạng như Huế, Trẻ Hà Nội và PVF, thầy trò HLV Huỳnh Quốc Anh sẽ gặp nhiều khó khăn trong cuộc đua giành 2 tấm vé trước mắt để vượt qua vòng bảng. Đầy thử thách nhưng đây cũng là cơ hội cho HLV Huỳnh Quốc Anh trổ tài cầm quân.

Bên cạnh hai Giám đốc kỹ thuật Phan Thanh Hùng, HLV Vũ Như Thành và HLV Huỳnh Quốc Anh, Giải hạng Nhì quốc gia 2026 còn có sự hiện diện của các ngôi sao bóng đá Việt Nam ở khu vực cabin kỹ thuật như Trưởng đoàn Nguyễn Mạnh Cường (PVF), Giám đốc kỹ thuật Trương Việt Hoàng (Trẻ Phù Đổng), HLV Phạm Minh Đức (Trẻ Hà Nội)…

Giải hạng Nhì quốc gia 2026 quy tụ 14 CLB tham dự, được chia làm hai bảng, mỗi bảng 7 đội. Các đội thi đấu vòng tròn hai lượt với các đối thủ trong bảng, từ đó chọn ra 2 đội xếp nhất, nhì mỗi bảng vào vòng bán kết. Tại đây, các đội bắt chéo cặp để thi đấu. Đội thắng sẽ giành vé trực tiếp thăng hạng Nhất mùa giải 2026-2027, còn 2 đội thua sẽ đá trận play-off để tìm tấm vé còn lại lên chuyên.

HỮU THÀNH