Detroit Pistons chặn đứng chuỗi 9 trận thắng liên tiếp của Los Angeles Lakers

Daniss Jenkins ghi được 30 điểm, thành tích cao nhất ở trong sự nghiệp, giúp Detroit Pistons chấm dứt chuỗi 9 trận thắng liên tiếp của Los Angeles Lakers với chiến thắng ấn tượng đầy kịch tính có điểm số 113-110 vừa mới diễn ra.

Jenkins tỏa sáng

Trận đấu đỉnh cao giữa đội nhóm đầu bảng 2 miền - là Detroit và Lakers - đều đang có phong độ cao đã không làm người hâm mộ thất vọng, khi LA Lakers lội ngược dòng từ từ thế bị dẫn trước 16 điểm ở nửa sau trận đấu để đưa cuộc chiến vào thế giằng co đến cả những giây cuối cùng.

Austin Reaves đưa Lakers dẫn trước 110-109 khi trận đấu chỉ còn lại có 30 giây bởi một cú bay nhảy và ném rổ, nhưng Jenkins tiếp tục tỏa sáng rực rỡ khi ghi 4 điểm cuối cùng cho đội bóng chủ sân Little Caesars Arena - trước sự chứng kiến của 20.108 CĐV, để thắng đầy khó khăn.

Luka Doncic, người kết thúc trận đấu với 32 điểm, đã thực hiện một cú ném 3 điểm những giây cuối cùng có thể buộc trận đấu bước vào hiệp phụ, nhưng nỗ lực của anh không thành công.

Detroit dù thắng, nhưng phải ra sân không có ngôi sao - hậu vệ dẫn bóng Cade Cunningham, người vắng mặt vô thời hạn, sau khi bị tràn khí màng phổi. Với việc Cunningham phải vắng mặt, Jenkins đã bước lên để dẫn dắt Pistons, trong khi Jalen Duren cũng góp công, ghi được 20 điểm và 11 rebound, và Duncan Robinson ghi thêm 12 điểm.

“Tôi không còn ngạc nhiên nữa”, HLV JB Bickerstaff của Pistons nói về Jenkins, “Khi có cơ hội, cậu ấy đã đáp ứng được kỳ vọng. Cho dù là trong suốt trận đấu hay ở trong những khoảnh khắc quyết định, cậu ấy luôn tìm cách để đóng góp vào chiến thắng. Cậu ấy xứng đáng nhận được rất nhiều lời khen ngợi tối nay”.

Lakers sẽ khép lại chuyến du đấu 6 trận liên tiếp ở trên sân khách bằng cuộc đối đầu với đội bóng nhóm dưới Indiana Pacers vào thứ Tư, trước khi quay trở về California. Trong trận đấu vừa qua, 32 điểm của Luka Doncic được hỗ trợ đắc lực bởi 24 điểm từ Austin Reaves.

LeBron James cũng suýt chút nữa lập được cú triple-double khi đã ghi được 12 điểm, có 10 kiến tạo và 9 lần tranh bóng bật bảng (rebound). Với kết quả này, Detroit nâng thành tích lên thành 52 trận thắng - 19 trận, để nới rộng khoảng cách dẫn đầu ở BXH miền Đông lên thành 5 trận thắng, so với đội xếp thứ 2 là Boston Celtics (47-24).

Trong khi đó, Lakers tuột xuống với thành tích 46-26 và vẫn giữ vững vị trí thứ 3 tại khu miền Tây với khoảng cách an toàn 2 trận thắng so với đội xếp thứ 4 là Houston Rockets. Xếp đầu vẫn là Đương kim vô địch Oklahoma City Thunder (56-15) và thứ 2 là San Antonio Spurs (53-18).

Đ.Hg.