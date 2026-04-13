Denver Nuggets giành vị trí hạng 3 miền Tây

Denver Nuggets, nhờ vào 23 điểm ghi được trong nửa đầu trận đấu của Nikola Jokic, đánh bại San Antonio Spurs 128-118, ghi dấu chiến thắng thứ 12 liên tiếp và chắc chắn giành vị trí Hạt giống thứ 3 miền Tây ở trong ngày cuối cùng của mùa giải thường niên vòng bảng NBA.

Denver giành hạng 3 (Ảnh: X của Denver)

Trong một ngày mà các HLV cho hàng chục cầu thủ nghỉ ngơi, để chuẩn bị cho vòng play-off sắp tới, Jokic - người từng 3 lần đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất NBA, phải chơi ít nhất 15 phút để đủ điều kiện nhận các giải thưởng cuối mùa, bao gồm cả MVP.

Trung phong người Serbia đã chơi hơn 18 phút, giúp Nuggets dẫn trước 70-56 trước giờ nghỉ giải lao - và họ đã giữ vững lợi thế đó đến hết trận trước Spurs có Ứng cử viên MVP Victor Wembanyama vắng mặt rất là đáng tiếc vì bị chấn thương xương sườn.

Với kết quả này Denver (54-28) đã giành được vị trí hạt giống thứ 3 ở miền Tây, sau Đương kim vô địch Oklahoma City Thunder (64-18) và San Antonio (62-20), và sẽ đối đầu với đội Hạt giống thứ 6 cùng khu là Minnesota Timberwolves ở vòng đầu tiên.

Los Angeles Lakers chấp nhận vị trí thứ 4 (53-29) dù giành chiến thắng 131-107 và họ sẽ đối đầu với Hạt giống số 5 Houston Rockets (52-30) ở vòng đấu play-off. LA Lakers sẽ chứng kiến ​​siêu sao LeBron James đối đầu thú vị với đối thủ lâu năm là Kevin Durant...

Tuy vậy, có khả năng là James có thể sẽ thiếu vắng sự hỗ trợ của cầu thủ ghi điểm hàng đầu của NBA hiện nay - Ngôi sao người Slovenia, anh Luka Doncic, người hiện đang phải vật lộn để hồi phục sau ca chấn thương gân kheo xui xẻo và đáng ghét một cách đáng tiếc.

“Chúng tôi sẽ chuẩn bị, chúng tôi sẽ chiến đấu và chúng tôi sẽ cố gắng để giành chiến thắng trong loạt trận play-off này”, HLV JJ Redick của LA Lakers nói khi hướng về vòng 1 của play-off mùa này, dự kiến khai mạc vào ngày 18-4 tới đây, với nhiều nhất 7 trận.

Trong khi đó, Toronto Raptors đã dễ dàng vượt qua Brooklyn Nets với điểm số cách biệt là 136-101. Nhờ vậy, họ giành được vị trí hạt giống thứ 5 ở miền Đông khi Orlando Magic và cả Atlanta Hawks đều gánh thất bại trong loạt trận cuối cùng của vòng bảng.

RJ Barrett ghi được 26 điểm, Brandon Ingram cũng ghi thêm 25 điểm và Scottie Barnes lập thêm cú triple-double với 18 điểm, 12 rebound và 12 kiến ​​tạo, giúp cho Nhà vô địch NBA năm 2019 quay trở lại với vòng đấu play-off lần đầu tiên kể từ năm 2022.

“Đó là khát vọng của chúng tôi trong năm nay”, Barnes nói, “Thật nhẹ nhõm!”. Toronto sẽ mở màn vòng play-off bằng trận đấu với lại đội Hạt giống thứ 4 là Cleveland Cavaliers, đội đã đánh bại Washington Wizards với điểm số 130-117 trong trận cuối cùng.

Các cặp đấu play-off đã được xác định _Cleveland Cavaliers - Toronto Raptors _New York Knicks - Atlanta Hawks _Los Angeles Lakers - Houton Rockets _Denver Nuggets - Minnesota Timberwolves

Đ.Hg.