New York Knicks thắng Boston Celtics, tiếp tục giữ hy vọng play-off

Josh Hart - và Jalen Brunson đã giúp cho New York Knicks tiếp tục cuộc chạy đua giành vị trí thứ 2 ở trên Bảng xếp hạng miền Đông của NBA mùa này, khi họ đánh bại Boston Celtics với điểm số là 112-106 trưa nay, thứ Sáu 10-4.

Chiến thắng khá sát sao của Knicks trong bầu không khí như là một trận play-off tại Madison Square Garden đã giúp New York thu hẹp khoảng cách với đối thủ Boston xuống chỉ còn có 2 trận thắng, trong khi vòng bảng cũng còn 2 trận là kết thúc.

Hart mới chính là người ghi điểm cao nhất với 26 điểm, bao gồm cả 2 cú ném 3 điểm quyết định ở trong phút cuối cùng của trận đấu, giúp New York vượt lên dẫn trước Celtics. Ở trong trận đấu đầy biến động với 16 lần đổi đội dẫn điểm, siêu sao Brunson của Knicks lại một màn trình diễn xuất sắc khác nữa, anh đã ghi được 25 điểm và có 10 kiến ​​tạo.

Khi được hỏi về đồng đội Hart, Brunson nói đùa nhưng cũng rất là nghiêm túc: “Tôi không muốn nói điều gì quá tốt về anh ấy lúc này, nhưng mà anh ấy đã chơi rất tốt. Chúng tôi luôn luôn tìm được cách lật ngược tình thế của trận đấu quan trọng này”.

Vị trí thứ 2 sẽ đồng nghĩa với lợi thế sân nhà - cho đến hết vòng bán kết miền Đông. Knicks sẽ có lợi thế hơn nếu 2 đội bằng điểm nhau, nhờ thành tích đối đầu tốt hơn. Chiến thắng trưa nay cũng giúp Knicks tạo ra khoảng cách 1 trận thắng so với đội bám đuổi là Cleveland Cavaliers (hiện xếp Hạng 4 với thành tích 51 trận thắng - 29 trận thua).

Trong một trận đấu có thể được xem kiểu như vòng 2 play-off của miền Đông, hiệp 1 diễn ra rất giằng co với cả 10 lần đổi đội dẫn điểm, Payton Pritchard và Brunson ghi điểm dễ dàng ở cả 2 đầu sân đối lập, tạo ra một tình thế kịch tính và nghẹt thở.

Sau giờ nghỉ, Knicks nhanh chóng tạo ra khoảng cách đến 13 điểm. Tuy nhiên, họ lại bị dẫn ngược vào cuối hiệp 3, khi mà Celtics vùng lên mạnh mẽ với 7 cú ném thắng 3 điểm, trong đó có 6 cú ném đến từ những cầu thủ thuộc băng ghế dự bị.

Baylor Scheierman của Celtics đặc biệt hiệu quả từ phía sau vạch 3 điểm, ghi thành công cú ném 3 điểm thứ 5 và thứ 6 của mình trong trận đấu, để giúp cho Boston dẫn trước 104-103 khi chỉ còn chưa đầy 2 phút nữa là kết thúc. Nhưng cú úp rổ của Hart và cú ném phạt của Brunson giúp Knicks lấy lại tình thế dẫn trước, trước khi Hart kết thúc trận đấu.

Đang xếp sau Nhà vô địch khu vực Detroit Pistons, Boston vẫn là Ứng cử viên sáng giá nhất để giành lấy vị trí thứ 2, với các trận đấu vào ngày thứ Sáu gặp New Orleans Pelicans và Chủ nhật gặp Magic. Nhưng họ có thể phải đảm bảo vị trí này mà không có ngôi sao Jaylen Brown, người phải vắng mặt trong trận đấu hôm thứ Năm do viêm gân Achilles.

Đ.Hg.