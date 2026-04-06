Boston Celtics giành chiến thắng thứ 3 liên tiếp khi đánh bại Toronto Raptors

Jaylen Brown ghi 26 điểm, đồng thời Jayson Tatum ghi thêm được 23 điểm, họ giúp cho Boston Celtics đánh bại Toronto Raptors điểm số 115-101 ở trong trận đấu diễn ra vào Chủ nhật, là sáng ngày hôm nay, thứ Hai 6-4 (theo giờ của Việt Nam).

Chiến thắng dành cho Boston

Ngoài ra, Tatum cũng có thêm 13 rebound, 7 kiến ​​tạo và 3 lần cướp bóng dành cho Celtics, để giúp đội bóng này giành chiến thắng thứ 3 liên tiếp và củng cố vị trí thứ 2 trên Bảng xếp hạng miền Đông của NBA mùa giải 2025-2026 này.

Sau khởi đầu đầy ấn tượng trong 2 trận thắng gần đây, Celtics tỏ ra chậm chạp trong những phút đầu trận. Họ mắc tới 18 lỗi mất bóng, dẫn đến 24 điểm dành cho Raptors, rồi chỉ thành công với 8 trong tổng số 28 nỗ lực giành 3 điểm...

Dẫn trước 80-77 khi bước vào hiệp 4, Celtics đã được tiếp thêm động lực, nhờ 11 điểm của Payton Pritchard trong hiệp cuối, nới rộng khoảng cách dẫn trước lên tới 18 điểm. Rồi cuối cùng thì, đội chủ sân TD Garden giành chiến thắng.

JB thi đấu như là một cỗ máy đột phá. Anh có mặt trên sân trong 35 phút đồng hồ, ghi 26 điểm (1/3 từ cú 3 điểm, 3/5 cú ném phạt 1 điểm, 11/20 cú ném khác từ trên sân đấu), cộng thêm 6 rebound, 3 kiến tạo, 2 lần cướp bóng thành công.

Hiện tại, Boston còn 4 trận nữa ở giai đoạn vòng bảng NBA mùa này, lần lượt tiếp Charlotte Hornets trên sân nhà ngày 7-4, rồi làm khách trên sân New York Knicks ngày 9-4, và tiếp tục đón tiếp New Orleans Pelicans với Orlando Magic trên sân nhà các ngày 10 và 12-4.

Ja'Kobe Walter ghi được 16 điểm, RJ Barrett và Brandon Ingram mỗi người ghi 15 điểm cho Raptors, đội đang đứng thứ 7 ở Khu vực miền Đông - nhưng bám sát Philadelphia 76ers ở trong cuộc đua giành vị trí thứ 5 và cơ hội thoát khỏi vòng đấu play-in.

Trong khi đó, LeBron James cũng vừa gồng gánh Los Angeles Lakers bất thành khi đối đầu với Mavericks tại Dallas. Lakers, đang bám trụ ở vị trí thứ 3 miền Tây, xác nhận họ không có được sự phục vụ của cầu thủ ghi điểm hàng đầu NBA Luka Doncic, cùng với cầu thủ chủ chốt Austin Reaves trong ít nhất 5 trận đấu cuối của mùa giải vòng bảng.

Họ mới để thua Mavericks 128-134 bất chấp nỗ lực ghi 30 điểm từ Huyền thoại James. Ở trong trận đấu tiếp theo, họ còn phải đối đầu với Đương kim vô địch NBA kiêm dẫn đầu BXH miền Tây là Oklahoma City Thunder - trên sân khách. Sẽ là rất khó.

Còn lại, Ngôi sao của Golden State, Stephen Curry, ​​đã quay trở lại sau 27 trận vắng mặt vì bị chấn thương nhưng cũng giống như là James, anh không giúp Warriors thắng được Houston Rockets. Dù ghi được 29 điểm, Curry vẫn chứng kiến Golden State thua Rockets 116-117.

HLV của Warriors, ông Steve Kerr, cho biết là Curry vẫn đang bị giới hạn thời gian thi đấu - khi đội bóng, hiện đang đứng thứ 10 Khu miền Tây, chuẩn bị cho giải đấu vòng play-off. Hội chứng đau xương bánh chè - xương đùi ở đầu gối phải vẫn cần thêm thời gian.

Đ.Hg.